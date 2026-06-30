Od Postojne do Idrije močnejši naliv

SLOVENIJA > Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. V sredo zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj Celzija.

V sredo dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija.

Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme.