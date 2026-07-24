Potres z žariščem v Avstriji čutili tudi prebivalci na severovzhodu Slovenije
Slovenija
24. 07. 2026, 8:26 , posodobljeno: 24. 07. 2026, 8:26
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1.59 zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semmeringa v Avstriji. Čutili pa so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije.
LJUBLJANA • Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
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