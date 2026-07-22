Povprečna plača za maj nekoliko nižja od tiste za april

LJUBLJANA • Povprečna bruto plača za maj je bila v zasebnem sektorju za 0,8 odstotka nižja od plače za april, medtem ko je v javnem rahlo zrasla, za 0,1 odstotka. V institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,3 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Na ravni področij dejavnosti je bila povprečna plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, kjer je znašala 3571,28 evra bruto oz. 2160,04 evra neto. V dejavnostih v zvezi s telekomunikacijami, računalniškim programiranjem, svetovanjem, računalniško infrastrukturo in drugimi informacijskimi storitvami je znašala 3565,27 evra bruto oz. 2171,90 evra neto.

Najnižja je bila v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, kjer je dosegla 2011,00 evra bruto oz. 1295,86 evra neto, ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, znašala je 2011,99 evra bruto oz. 1293,74 evra neto.

V strukturi povprečne bruto plače je največji delež predstavljal znesek osnovne plače (68,9 odstotka). Sledili so deleži zneskov dodatkov (13,1 odstotka), nadomestil plače, ki bremenijo delodajalca (12,4 odstotka), dela plače za delovno uspešnost (5,4 odstotka) in plačila za poslovno uspešnost (0,2 odstotka).

Delež dodatkov v znesku povprečne bruto plače je bil največji v rudarstvu (21,4 odstotka), delež nadomestil plače, ki bremenijo delodajalca, v zdravstvu in socialnem varstvu (17,7 odstotka), delež dela plače za delovno uspešnost pa v izobraževanju (9,7 odstotka).

Ob predpostavki, da bi bile vse osebe, ki so zaposlene pri pravnih osebah ter so prejele plačo in oz. ali nadomestilo plače v breme delodajalca, zaposlene za polni delovni čas, bi povprečna bruto plača za maj znašala 2710 evrov. V tem primeru bi 23,7 odstotka zaposlenih oseb prejelo bruto plačo, nižjo od 1,2-kratnika minimalne plače, polovica bruto plačo, nižjo od 2293 evrov, in 64,7 odstotka bruto plačo, nižjo od povprečne.

Po drugi strani bi desetina zaposlenih oseb prejela bruto plačo, višjo od 4222 evrov, odstotek najbolje plačanih zaposlenih oseb pa bruto plačo, ki presega 8077 evrov, so navedli statistki.