Poziv Fridl Jarc glede nepošiljanja zahtevkov po Varuhovem mnenju zavajajoč

LJUBLJANA > "Varuh poudarja pomen spoštovanja splošnega pravnega načela pacta sunt servand, ki pomeni, da so stranke dolžne v dobri veri izpolniti tisto, kar so obljubile v pogodbi, s tem v zvezi pa tudi spoštovanja načela pravne države, pravne varnosti, predvidljivosti delovanja oblasti (t.j. ministrstva) in načela dobrega upravljanja," so pri Varuhu navedli za STA.

Ministrstvo je namreč izvajalce programov in projektov minuli mesec pozvalo, naj do nadaljnjega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb, ker se pripravlja rebalans proračuna in se bodo odobrena sredstva zmanjšala.

"Poziv je očitno zavajajoč in ne more pomeniti ravnanja v dobri veri"

Varuh pa je spomnil, da je že večkrat opozoril, da morajo državni organi izvrševati svoje obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo in sklenjenimi pravnimi razmerji ter svoje odločitve ustrezno obrazložiti. Omenjeni poziv, naj izvajalci programov in projektov ne pošiljajo zahtevkov za izplačilo sredstev na podlagi veljavnih pogodb in opravljenega dela, je "očitno zavajajoč in ne more pomeniti ravnanja v dobri veri". Kot je dodal, je namreč "jasno, da se pogodbene obveznosti lahko spreminjajo le skladno z zakonodajo in s sklenjenim aneksom k pogodbi, in sicer le za bodoča razmerja in praviloma ne za nazaj".

Ob tem je pojasnil, da v povezavi s tem vprašanjem ni prejel konkretne pobude, kjer bi pobudnik zatrjeval kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne varnosti, načela dobrega upravljanja ali pravičnosti.

"Treba je nujno zagotoviti transparentnost sprejete odločitve"

V povezavi z ustavitvijo pozivov za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin, za katero se je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc minuli mesec odločila zaradi spremenjenih finančnih razmer, je medtem podal načelno pojasnilo, da je skladno z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo spremenjena finančna situacija ali kak drug utemeljen razlog lahko "razlog, da ministrstvo ustavi javni poziv ali javni razpis do izdaje odločb, vendar je pri tem nujno zagotoviti transparentnost sprejete odločitve". Ob tem je spomnil na 104. člen omenjenega zakona, po katerem mora biti odločitev o ustavitvi postopka javnega poziva ali razpisa utemeljena.

Vendar konkretne pobude za presojo ministričine odločitve o ustavitvi javnih razpisov z vidika kršitve človekovih pravic, neenake obravnave, arbitrarnih ravnanj ali drugih nepravilnostih pri delovanju državnega organa ni prejel. Prav tako v obravnavo ni prejel pobude glede ustavitve razpisa za dodelitev delovnih štipendij ustvarjalcem v kulturi.

Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin minuli mesec ustavila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Minister lahko postopek javnega poziva ustavi vse do izdaje odločb na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, je zapisala.

Prav tako je zaradi spremenjenih finančnih razmer ustavila postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij samostojnim delavcem v kulturi, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in opravljajo poklic s področja glasbenih, uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti, filma in avdiovizualne kulture, knjige in oblikovanja.