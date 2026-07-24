Predsednik notarske zbornice Podgoršek: Notar pri prenosu Progrosa ni mogel ravnati drugače

LJUBLJANA > V Sloveniji je prenos poslovnih deležev urejen v zakonu o gospodarskih družbah, in sicer zelo strogo, je v današnji izjavi za medije v Ljubljani pojasnil predsednik notarske zbornice Podgoršek. "Tako strogih omejitev nima nobena država v Evropi," je pristavil.

"Notar ima preventivno funkcijo. Pri sestavi notarskega zapisa pogodbe o prenosu poslovnega deleža mora preveriti določene stvari, če kakšen od pogojev za prenos poslovnega deleža ni izpolnjen, pa odkloni sestavo notarskega zapisa," je dejal.

Pogoji se sicer nanašajo na pridobitelja poslovnega deleža, ne na odsvojitelja. Da je Inšpektorat RS za delo v Progrosu zaznal kršitve in da je Mijič zaradi ravnanja podjetja v policijskih postopkih, tako ni ovira za prenos, "povsod po svetu je tako", je opozoril.

Prenos podjetja Progros ne sodi med primere, pri katerih bi notar lahko odklonil sestavno notarskega zapisa

Kot je povedal, notarji pogosto odklonijo sestavo notarskega zapisa, ker pogoji niso izpolnjeni, do tega naj bi prihajalo dnevno. Prenos podjetja Progros pa po njegovih besedah ne sodi med primere, pri katerih bi notar lahko odklonil sestavno notarskega zapisa. "Pridobitelj poslovnega deleža Snežič ni imel nobene izmed omejitev, tako da notar ni imel nobenega razloga za to," je zatrdil.

V zvezi z zagotovilom Mijiča, da na prenesenem deležu Snežiču ni obremenitev, je razložil, da je moral notar to preveriti v sodnem registru, kjer da ni vpisanih nobenih omejitev. Omejitev bi bila lahko denimo prepoved prenosa deleža na tretjo osebo ali izvršba, je ponazoril.

Špekulacije, da gre pri Mijičevem in Snežičevem manevru za fiktiven posel, pa je pospremil z definicijo fiktivnega posla, to je, da želita stranki tretjim osebam prikriti pravo vsebino njunega razmerja oz. da nekaj skrivata. "V tem primeru pa res ne vem, kaj bi bilo fiktivno. Mislim, da je odsvojitelj želel prenesti svoj delež na novega lastnika in novi lastnik je zdaj srečen, ko je ta delež dobil," je povzel.

Dolgovi, obveznosti do delavcev in Finančne uprave RS niso razlog za odklonitev sestave notarskega zapisa

Glede premoženja Progrosa je medtem Podgoršek poudaril, da tudi dolgovi, obveznosti do delavcev in Finančne uprave RS, niso razlog za odklonitev sestave notarskega zapisa, saj prenos ne vpliva na premoženje podjetja. Pri d.o.o. namreč lastnik ne odgovarja za obveznosti družbe oz. do tega pride le izjemoma, je spomnil. Menjava lastnika tako ne vpliva na upnike, njihov položaj se s tem ne poslabša, je nadaljeval. Notar ne more vedeti, kakšne namene ima novi lastnik, je dodal.

Na vprašanje, kako vidi to ureditev oz. vlogo notarjev v njej, je odvrnil, da je prenos zadolženih podjetij pogosta praksa, katere cilj je sanacija. Kakšni so bili nameni sprememb odsvojitelja in pridobitelja pri Progrosu, ni želel komentirati, čeprav se strinja, da so bile javne izjave v zvezi s prenosom "nemoralne, neresne in neprimerne".

V notarjevi vlogi pri prenosu deleža pa torej ne vidi nič nemoralnega. "Nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, denimo delavca, ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov in ni bilo razloga, da bi notar to preprečil. Notar je opravil svojo preventivno vlogo," je podčrtal.

Mijič je ta teden brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Snežiča, ta pa ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel. Poslanec Resnice je sicer svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja.