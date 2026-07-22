Prepoved prehitevanja za tovornjake raztegnili, velja med 5. in 20. uro

SLOVENIJA > Na Darsu bodo pred začetkom veljavnosti ukrepa na vseh zadevnih odsekih namestili nove dopolnilne table, ki bodo označevale podaljšan čas prepovedi prehitevanja. Zaradi obsega omrežja in števila lokacij bodo table namestili postopoma. Podaljšana časovna prepoved prehitevanja na primorski in štajerski avtocesti ter na vipavski hitri cesti bo začela veljati 1. avgusta.

S podaljšanjem prepovedi prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 tone želijo zmanjšati motnje v prometu, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev, so pojasnili na Darsu. Voznike tovornih vozil pozivajo k doslednemu spoštovanju nove prometne ureditve, vse ostale voznike pa k strpni, odgovorni in predvidljivi vožnji. V družbi so ukrep pripravili v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, ki je usmerjalo njegovo pripravo, sodelovali pa so tudi predstavniki avtoprevozniških združenj.

Od 1. avgusta bodo tudi policisti nadzirali spoštovanje nove prometne ureditve. Za preostali del slovenskega avtocestnega križa od 1. avgusta za tovorna vozila nad 7,5 tone ostaja v veljavi prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro. Ta prepoved je na celotnem slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest stopila v veljavo novembra 2021.