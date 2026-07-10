Pri imenovanju Fajon za predstavnico EU za Sahel se zapleta

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU (coreper) bi moral glede na javno objavljeni dnevni red ta teden odločati o imenovanju novega posebnega predstavnika unije za regijo Sahel. Vendar pa je iz dokumenta s četrtkovim datumom razvidno, da je bila ta točka, pri kateri ni bila predvidena razprava, umaknjena z dnevnega reda.

Pri imenovanju Fajon, ki jo je za položaj predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, se je torej očitno zapletlo. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila uradna Ljubljana.

"Nimam besed. Ta hip je škoda večja za Slovenijo kot zame. Bil je naporen izbirni postopek evropske zunanje službe, marsikdo bi se lahko prijavil nanj. Bila sem izbrana in uživala podporo vseh držav," se je danes za STA na dogajanje odzvala Fajon. Izrazila je upanje, da bo "v sredo odločitev na glasovanju obveljala".

Prihodnjo sredo naj bi namreč coreper odločal o imenovanju, sledil naj bi pisni postopek, v katerem je za potrditev potrebna podpora kvalificirane večine držav članic. To pomeni najmanj 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vseh prebivalcev EU.

Zunanji minister Tone Kajzer pa je na novinarsko vprašanje, ali je Slovenija umaknila podporo Fajon, danes v Berlinu dejal, da nima podatkov, da bi vlada o tem odločala.

"Mogoče je prejšnja vlada kaj o tem odločala. (...) Seveda se bomo zavzemali, da pride do rešitve, ki bo dala dodano vrednost tako za interese Evropske unije v tem območju in seveda tudi za Slovenijo," je povedal na novinarski konferenci z nemškim kolegom Johannom Wadephulom.

Ob tem je poudaril, da slovenska zunanja politika v prvi vrsti zasleduje varnost in prosperiteto Slovenije. "Če pa lahko na katerem področju, kot je tudi subsaharska Afrika, dodamo k naporom Evropske unije, pa bomo to seveda storili, ampak to mora biti narejeno na usklajen način," je še dodal Kajzer, ki se bo v nedeljo predvidoma sestal s Kallas.

STA je danes na Svet EU, ki imenuje posebne predstavnike unije, naslovila vprašanje, zakaj je bila zadeva umaknjena z dnevnega reda, a so zgolj potrdili predvidene nadaljnje korake. V zadnjih tednih sicer postopka imenovanja v Bruslju niso želeli komentirati, saj je tajen.

STA medtem še čaka odgovor ministrstva za zunanje in evropske zadeve, kamor je poslala vprašanje, ali Slovenija podpira imenovanje nekdanje zunanje ministrice na položaj posebne predstavnice unije za Sahel ali ne.

EU novega posebnega predstavnika oziroma predstavnico za omenjeno afriško regijo išče, potem ko je nekdanji portugalski zunanji minister Joao Cravinho 1. julija zasedel položaj rektorja univerze College of Europe v belgijskem Bruggeju.

Kot posebni predstavnik je usmerjal prispevek EU k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za trajen mir, varnost in razvoj Sahela. Podlaga za njegovo delo je bila strategija EU za varnost in razvoj regije.