Prihaja najhujši vročinski val tega poletja

Tudi morje se bo v prihodnjih dneh segrelo, zato ne bo ponudilo prave osvežitve.

PRIMORSKA > Čeprav smo šele zakorakali v drugo polovico poletja, je pred nami že tretji vročinski val letos. Ta bo po napovedih vremenoslovcev eden najintenzivnejših doslej.

“Vroče, vroče in še enkrat vroče,” napoved za prihodnje dni na kratko povzame dežurna vremenoslovka na Agenciji RS za okolje (ARSO) Katja Kozjek Mihelec. Najvišje dnevne temperature bodo do konca tedna iz dneva v dan naraščale. Danes bodo dosegle od 31 do 36 stopinj Celzija, nato pa bodo vsak dan še nekoliko višje. Ob koncu tedna bomo ponekod lahko namerili med 35 in 39 stopinjami, v Vipavski dolini in na Goriškem pa se bo živo srebro približalo rekordom. “V nedeljo bi se lahko v Vipavski dolini že spogledovali s štiridesetico. To bo najverjetneje vrhunec vročine, vendar tudi potem temperature ne bodo bistveno padle. Še vedno bodo večinoma med 35 in 38 stopinjami,” napoveduje vremenoslovka.

Po zdajšnjih napovedih bo vročinski val vztrajal vsaj do prihodnjega petka, šele za prihodnji konec tedna pa meteorološki modeli nakazujejo možnost spremembe vremena in nekaj padavin, vendar je ta napoved še precej negotova.

Težava ne bodo le dnevi, ampak tudi noči

Še večjo skrb kot visoke dnevne temperature povzročajo vse toplejše noči. Sprva se bodo jutranje temperature ponekod še spustile pod 20 stopinj, od konca tedna naprej pa bodo tudi noči na Primorskem tropske. “Večinoma bodo temperature med 20 in 25 stopinjami. Če se niti ponoči ne moremo ohladiti, je vročino veliko težje prenašati, saj toplotna obremenitev traja skoraj ves dan,” opozarja Katja Kozjek Mihelc.

ARSO zato stopnjuje tudi opozorila. Za Primorsko že danes velja oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur, od sobote naprej pa rdeče. To pomeni zelo veliko toplotno obremenitev in povečano tveganje za zdravje, zlasti pri starejših, kroničnih bolnikih, otrocih in ljudeh, ki delajo na prostem. Strokovnjaki zato priporočajo zadrževanje v senci, izogibanje večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva, uživanje lahke hrane ter zadostno pitje tekočine.

Pri ocenjevanju vpliva vročine ARSO uporablja tudi univerzalni toplotni klimatski indeks (UTCI), ki poleg temperature upošteva še veter, vlago in sončno obsevanje. Po tem kazalniku bo ob koncu tedna največja toplotna obremenitev prav na Goriškem in v Vipavski dolini, zelo visoka pa bo tudi drugod po jugozahodu države.

Burja bo prinesla še večjo požarno nevarnost

V soboto bo zaradi prehoda oslabljene vremenske motnje za krajši čas nekoliko bolj soparno, nato pa bo znova prevladal bolj suh zrak. V nedeljo naj bi zapihala šibka burja. Čeprav bo zrak zaradi tega bolj suh in bo zato vročino nekoliko lažje prenašati, bo veter hkrati prispeval k dodatnemu segrevanju na Goriškem in povečal požarno ogroženost naravnega okolja.

Julij med najbolj vročimi in najbolj suhimi

Čeprav se mesec še ni končal, podatki kažejo, da bo letošnji julij peti najtoplejši v zgodovini meritev. “Še bolj kot po temperaturah pa je izstopal po suši. Padavin je bilo zelo malo,” poroča dežurna vremenoslovka. Dolgotrajna vročina in pomanjkanje padavin zato dodatno povečujeta nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju.

Opozorila naj prihajajo iz uradnega vira

Na ARSO opozarjajo še na vse pogostejše širjenje neuradnih vremenskih opozoril po družbenih omrežjih. Kot poudarjajo, je po slovenski zakonodaji ARSO edina uradna institucija, pristojna za izdajanje vremenskih opozoril, zato javnosti svetujejo, naj spremlja predvsem njihove napovedi in opozorila. “Ko izdamo opozorilo, se sprožijo tudi postopki civilne zaščite. Zato moramo biti pri tem zelo odgovorni. Pogosto se zgodi, da neuradni viri objavijo zelo dramatične napovedi, ljudje pa potem mislijo, da jih je izdal ARSO,” še opozarjajo.