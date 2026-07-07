“Pripravljali bomo boljše rešitve za Slovenijo”

LJUBLJANA > Vzpostavitev vlade v senci je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob napovedal na današnji novinarski konferenci, pri čemer je poudaril, da želijo s tem upravičiti zaupanje volilcev, ki so ga prejeli na zadnjih dveh parlamentarnih volitvah. Po Golobovih besedah bo vlada v senci pričela z delom 13. septembra, na stoti dan mandata vlade Janeza Janše.

“Po mesecu dni vidimo, da obstaja resna potreba po tem, da se ljudem predstavi alternativa z bolj strokovnimi in vsebinskimi predlogi,” je danes dejal Golob. Prepričan je tudi, da bodo ukrepi, ki jih bo pripravila “ekipa za prihodnost”, predstavljali kakovostno podlago za prihodnji razvoj Slovenije.

Kot je še poudaril, vlada v senci ne bo omejena zgolj na člane Gibanja Svoboda ali nekdanje koalicije, v kateri sta sodelovala tudi stranki SD in Levica. K sodelovanju nameravajo povabiti tudi strokovnjake, ki niso politično aktivni. “Ne želimo, da gre za ekskluzivnost katerekoli stranke. Želimo pritegniti čim širši krog strokovnjakov, ki se tudi kasneje mogoče v politiki ne bodo želeli izpostavljati,” je dejal. Koordiniranje in vodenje celotne ekipe bo prevzel Golob.

Delovanje vlade v senci bo razdeljeno na šest vsebinskih področij: socialna varnost in starejši, prihodnost, mladi in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance, gospodarstvo in konkurenčnost, infrastruktura in energetika ter Slovenija doma in po svetu. Za vsako področje bodo pripravili razvojne dokumente oziroma tako imenovane bele knjige. Golob je ob tem poudaril še, da namen vlade v senci ni zgolj kritiziranje aktualne oblasti. “Namen delovanja vlade v senci je, da pripravi boljše rešitve, in da ne deluje klasično opozicijsko,” je dejal. Dodal je, da bodo pripravljene rešitve uresničili, ko bodo ponovno prevzeli vodenje države.

Kaj je vlada v senci

Vlada v senci je ustaljen politični institut, značilen predvsem za parlamentarne demokracije po britanskem vzoru. Gre za skupino opozicijskih politikov in strokovnjakov, ki spremljajo delo posameznih ministrov, pripravljajo alternativne politike in oblikujejo program za primer prevzema oblasti. Takšna vlada nima izvršnih pristojnosti, njen namen pa je predvsem priprava konkretnih rešitev in krepitev nadzora nad delom vlade.

Da bo opozicija ubrala takšno pot, je bilo mogoče slutiti že sredi junija, ko je nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič napovedal oblikovanje vlade v senci. Takrat je poudaril, da mora opozicija ponuditi predvsem vsebinske odgovore na poteze aktualne oblasti in se pripravljati na morebitno vrnitev na oblast.

Napoved vlade v senci prihaja tudi v času zaostrenih odnosov med koalicijo in opozicijo. Stranke Gibanje Svoboda, SD, Levica in Vesna ter Resni.ca so namreč nedavno zavrnile povabilo premierja Janeza Janše k podpisu sporazuma o Partnerstvu za uspešno Slovenijo. Ocenile so, da dokument ne ponuja konkretnih razvojnih rešitev in da gre predvsem za politično deklaracijo brez jasne vsebine. Prav pomanjkanje vsebinskih predlogov aktualni vladi očita tudi Golob, ki želi z oblikovanjem vlade v senci pokazati drugačen pristop in pripraviti alternativne razvojne usmeritve za državo. • an, sta