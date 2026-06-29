Priznanji Prometej znanosti 2025 tudi zaposlenima na koprski Pedagoški fakulteti

LJUBLJANA, KOPER > Priznanja Prometej znanosti so danes podelili v prostorih državnega sveta. Pri podeljevanju priznanja za vzorno donatorstvo in s tem za uresničevanje aktivnosti Slovenske znanstvene fundacije (SZF) je direktor slednje Edvard Kobal poudaril, da donatorji omogočajo presežke v znanosti v Sloveniji in kot aktivni državljani soustvarjajo projekte, saj številni, brez njihove pomoči, ne bi bili izvedeni.

Priznanja so podelili tudi osmim dosežkom za odličnost v komuniciranju. Prejeli so jih Iva Hafner Bratkovič s Kemijskega inštituta, profesorica Pedagoške fakultete Univerza na Primorskem Mojca Kukanja Gabrijelčič, dekan Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Tomaž Grušovnik, skupina komunikatorjev Društva ACM Slovenija - Špela Cerar, Alenka Kavčič, Rok Požar in Nežka Rugelj-, znanstvena redakcija časnika Delo, Inštitut za biomedicinske vede Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter murskosoboška televizija IDEA.