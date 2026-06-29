Priznanji Prometej znanosti 2025 tudi zaposlenima na koprski Pedagoški fakulteti
Slovenska znanstvena fundacija je danes podelila priznanja Prometej znanosti za 2025. Za vzorno donatorstvo so priznanja prejeli zgodovinar Peter Štih, posthumno pa direktor podjetja Medex Aleš Mižigoj in nekdanji rektor ljubljanske univerze Alojz Kralj. Dve priznanji za odličnost v komuniciranju sta prejela tudi zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.
LJUBLJANA, KOPER > Priznanja Prometej znanosti so danes podelili v prostorih državnega sveta. Pri podeljevanju priznanja za vzorno donatorstvo in s tem za uresničevanje aktivnosti Slovenske znanstvene fundacije (SZF) je direktor slednje Edvard Kobal poudaril, da donatorji omogočajo presežke v znanosti v Sloveniji in kot aktivni državljani soustvarjajo projekte, saj številni, brez njihove pomoči, ne bi bili izvedeni.
Priznanja so podelili tudi osmim dosežkom za odličnost v komuniciranju. Prejeli so jih Iva Hafner Bratkovič s Kemijskega inštituta, profesorica Pedagoške fakultete Univerza na Primorskem Mojca Kukanja Gabrijelčič, dekan Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Tomaž Grušovnik, skupina komunikatorjev Društva ACM Slovenija - Špela Cerar, Alenka Kavčič, Rok Požar in Nežka Rugelj-, znanstvena redakcija časnika Delo, Inštitut za biomedicinske vede Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter murskosoboška televizija IDEA.