Proti koncu tedna tudi do 40 stopinj Celzija

SLOVENIJA > V prihodnjih dneh se bo treba pošteno pripraviti na ekstremne vremenske razmere. Kratka osvežitev, ki jo je prinesla oslabljena hladna fronta, se namreč poslavlja. Hladnejši zrak je za kratek čas ohladil naše kraje, severni Jadran in notranjost, a to olajšanje ne bo trajalo dolgo.

Vremenoslovci napovedujejo, da bo na vreme v naših in sosednjih krajih kmalu vplivala genovski ciklon. Ta bo danes na Jadran prinesel nekaj oblačnosti in obilnejše padavine, obrne pa se lahko tudi veter, ki bo zapihal iz juga. Povečana vlaga v zraku bo poskrbela za zelo soparno vreme v prvih dneh novega tedna. A pravi šok sledi šele kasneje, ko se bo nebo razjasnilo.

Od jutri naprej vremenski modeli kažejo stabilno in zelo sončno vreme. Začenja se torej nov, zelo izrazit vročinski val.

Visoke dnevne temperature pa niso edina težava, ki bo pestila domačine in turiste. Vremenoslovci opozarjajo na tako imenovane tropske noči. Nadpovprečno tople bodo tudi noči. Minimalne nočne in jutranje temperature se v mestih in obalnih naseljih ne bodo spustile pod 24 do 26 stopinj Celzija. Ob koncu tedna bodo temperature na obali zrasle vse do 35 stopinj Celzija, v notranjosti pa lahko termometri pokažejo celo 40 stopinj.

Po južni Evropi pa še divjajo številni požari. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300.000. “Pred nami so zagotovo težke ure, ampak glede na zadnje informacije je bila noč z vidika napredovanja požara, njegove zajezitve in gasilnih prizadevanj zelo pozitivna,” je novinarjem na obisku v regiji Avila dejal španski premier Pedro Sanchez. Španskim ekipam pri gašenju na terenu pomagajo letala iz Italije in Portugalske.

Iz Francije prihajajo slabše novice. Močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. Oblasti spričo požara, ki divja v bližini, zaenkrat ne nameravajo evakuirati mesta na jugozahodu Francije, so pa pripravljene na vse scenarije, je dejal župan Thomas Cazenave. Za zdaj ognjeni zublji divjajo 15 kilometrov stran od širšega območja mesta z 270.000 prebivalci. Požar, ki je v sredo izbruhnil v vasi Saumos, je doslej že vodil v evakuacijo skupno 220.000 ljudi, kar je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini države.