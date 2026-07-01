Prve nevihte začele nastajati na jugozahodu države

SLOVENIJA > Agencija za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli.

Napovedujejo, da se bo ozračje ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo, nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež.

V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri.