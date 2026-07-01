Prve nevihte začele nastajati na jugozahodu države
Slovenija
1. 07. 2026, 15:17 , posodobljeno: 1. 07. 2026, 16:24
Prve nevihte, ki jih Arso za popoldne in večer napoveduje po vsej državi, so najprej začele nastajati na jugozahodu. Močnejša nevihta je nastala na območju med Kozino in Podgradom, tudi na Koprskem.
SLOVENIJA > Agencija za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli.
Napovedujejo, da se bo ozračje ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo, nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež.
V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.
Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri.
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