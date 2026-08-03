Rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature, v Kopru letos že 39 tropskih noči

V Kopru so do vključno z nedeljo zabeležili že 39 tropskih noči letos.

SLOVENIJA > Prejšnjo rekordno visoko najnižjo dnevno temperaturo, 27,4 stopinj Celzija, so dvakrat izmerili na postaji Koper Markovec in sicer 19. julija in 26. avgusta 2024, so zapisali na Arsu.

Padli tudi rekordi povprečne dnevne temperature

Zaradi zelo toplih noči in izjemno vročih dni so padli tudi rekordi povprečne dnevne temperature. V nedeljo je dnevna povprečna temperatura na treh postajah presegla 30 stopinj Celzija. Absolutni rekord povprečne dnevne temperature sicer še vedno ostaja 32,9 stopinj Celzija, izmerjen 5. avgusta 2017 v Podnanosu, so navedli.

V državi se povečuje tudi število tropskih noči, ko se temperatura niti ponoči ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Dežurni meteorolog Anže Medved je pojasnil, da so letos v Kopru do vključno nedelje zabeležili že 39 tropskih noči, v Vedrijanu 33, v Ljubljani pa jih je bilo za zdaj 10. Kot je dodal, takšne temperature negativno vplivajo na ljudi, saj otežijo spanje in dodatno povečujejo vročinski stres.

Vročina se sicer nadaljuje. Po besedah Medveda, se je živo srebro v Ljubljani in Celju danes povzpelo malce pod 38 stopinj Celzija. Tudi v Beli Krajini in v Črnomlju so danes zabeležili 38 stopinj Celzija.

Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države.

Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa povsem prekinil.