Resni.ca tone iz afere v afero: "Mijičevo obnašanje pomeni debakel politične kulture"
Poslanec Resnice Boris Mijič se iz tedna v teden pogreza v nove škandale, a navkljub hudemu pritisku javnosti še vedno vztraja na položaju v državnem zboru.
Koalicijske stranke se o zadevi Mijič ne želijo izreči, svojega poslanca ščiti tudi predsednik parlamenta Zoran Stevanović, ki namerava organom stranke šele po poletnih počitnicah predlagati Mijičevo izključitev iz Resnice, ne želi pa pritisniti nanj, naj odstopi kot poslanec. Če bi Boris Mijič odstopil do 10. oktobra, bi v njegovem volilnem okraju Gornja Radgona izvedli nadomestne volitve, kar bi povečalo možnosti, da bi Resnica izgubila peti sedež v parlamentu.
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