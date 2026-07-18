Resni.ca tone iz afere v afero: "Mijičevo obnašanje pomeni debakel politične kulture"

V zgodovini parlamenta še ni bilo poslanca, ki bi imel v prvih treh mesecih toliko afer kot Mijič.

Koalicijske stranke se o zadevi Mijič ne želijo izreči, svojega poslanca ščiti tudi predsednik parlamenta Zoran Stevanović, ki namerava organom stranke šele po poletnih počitnicah predlagati ​Mijičevo izključitev iz Resnice, ne želi pa pritisniti nanj, naj odstopi kot poslanec. Če bi Boris Mijič odstopil do 10. oktobra, bi v njegovem volilnem okraju Gornja Radgona izvedli nadomestne volitve, kar bi povečalo možnosti, da bi Resnica izgubila peti sedež v parlamentu.