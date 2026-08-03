Ribičič: Veličastna odločitev ustavnega sodišča

LJUBLJANA > Za državo, ki je nastala na plebiscitu, je pomembno ohraniti pravico do referenduma o usodnih razvojnih in drugih dilemah, je v odzivu na danes objavljeno odločbo ustavnega sodišča zapisal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, med drugim profesor za ustavno pravo in nekdanji ustavni sodnik Ribičič.

"Zato je pomembna odločitev ustavnega sodišča, ki je preprečilo, da bi zakonodajni referendum izginil zaradi široke uporabe omnibus tehnike sprejemanja zakonov in preširoke razlage omejitev in prepovedi, ki jih vsebuje 90. člen ustave," je zapisal.

"Odločitev prepričljivo brani pravico do referenduma, sprejeta je bila torej in favorem varstvu pravic in svoboščin, zato spada med veličastne, kakršnih v zgodovini delovanja ustavnega sodišča ni bilo veliko. Prepričan sem, da jo bo znal državni zbor uporabiti tako, da ne bo kršila prepovedi, določenih v ustavi," je dodal.

V opoziciji zadovoljstvo ob odločitvi ustavnega sodišča

V opoziciji so zadovoljni ob odločitvi ustavnega sodišča.

"V Svobodi pozdravljamo odločitev ustavnega sodišča, ki je prepoznalo, da je referendum tako pomembno demokratično orodje, ki ga ni mogoče izničiti z 'zakonodajno zvijačo'," so v sporočilu za javnost zapisali v največji opozicijski stranki.

Z odločbo je ustavno sodišče po njihovih navedbah povedalo, da je treba izjeme, kadar referendum ni dopusten, razlagati v duhu namena, s katerim so bile določene. "Drugače bi s takšnimi zvijačami ustavno pravico do referenduma izvotili oziroma izničili," so prepričani.

V odločitvi ustavnih sodnikov vidijo velik ne vladajoči koaliciji in stranki Resnica. "Ta koalicija je v interventnem zakonu sprejela kup škodljivih ukrepov in se nato z zakonodajno zvijačo želela izogniti ljudstvu," so ponovili svoje stališče. "Ta koalicija je želela ljudem vzeti moč, ustavno sodišče jo je ljudem vrnilo," so dodali.

Da je odločitev ustavnega sodišča jasna in nedvoumna, so medtem opozorili v SD. "DZ je s sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma ogrozil uresničevanje ustavne pravice do referenduma," so zapisali v izjavi za javnost.

"Ko je koalicijska večina pod krinko interventnega zakona združila nepovezane in trajne sistemske posege v zdravstvo, pokojninski sistem, trg dela, davke in socialne prispevke, nato pa skušala z davčnimi določbami preprečiti referendum o celotnem zakonu, ni šlo zgolj za slabo zakonodajno prakso. Šlo je za zlorabo zakonodajnega postopka in nedopusten poseg v pravico ljudi do neposrednega odločanja," so kritični.

Ustavno sodišče je tako, kot so podčrtali, potrdil njihova opozorila, da gre za grobo zlorabo ustave. "Referendumske pravice ni dopustno izničiti tako, da se v en zakon umetno združijo vsebine, o katerih je referendum dopusten, in posamezne določbe, o katerih ga ustava ne dovoljuje," so prepričani. "Parlamentarna večina ni nad ustavo, politična moč pa nikomur ne daje pravice, da demokratične postopke prilagaja svojim trenutnim interesom," so pristavili.

Od avtorjev zakona in podpornikov razveljavljenega sklepa o nedopustnosti referenduma pričakujejo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujejo brez "relativiziranja, izmikanja in iskanja novih pravnih obvozov" ter nemudoma omogočijo nadaljevanje referendumskih postopkov. Pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti. "Šlo je za zavestno odločitev koalicijske večine, ki je bila v nasprotju s temeljnimi načeli demokratičnega odločanja," so argumentirali.

V Levici so medtem zapisali, da odločitev ustavnega sodišča pozdravljajo. "Potrdila je, da je bila prepoved referenduma proti zakonu za bogate protiustavna in da demokratičnih pravic ni mogoče omejevati mimo ustavnih standardov," so navedli. Veselijo se referendumske kampanje in zbiranja overjenih podpisov, da se "ljudem da priložnost, da sami odločijo, ali podpirajo davčne odpustke za najbogatejše".