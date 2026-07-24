Rok Snežič o prenosu lastništva podjetja Progros: Boris Mijič je rekel "dobra ideja"

LJUBLJANA > "Kontaktiral sem znanca poslanca Mijiča in ga povprašal, če bi podjetje podaril meni. Bil je navdušen in rekel 'Dobra ideja'," je za oddajo povedal Rok Snežič.

Ko je novica o prenosu lastništva in pojasnilo Snežiča, da je podjetje preimenoval v Klukec d.o.o., hkrati pa kot glavno dejavnost podjetja registriral rejo kamel, da bi lahko do tega podjetja prišel Luka Mesec, ki mu mora Snežič zaradi izgubljene tožbe plačati še sodne stroške, ni navdušenja skrivala niti vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot. Svoj zapis na omrežju X, h kateremu je pripela tudi posnetek oddaje 24ur, ki je bil že čez dan objavljen na omrežju TikTok, je začela z "Bum!" Dodala je še emodžija tarče s puščico v sredino.

"Ker so levi dnevno fantazirali o tej firmi, drugega skoraj ni bilo možno narediti. Luka Mesec, reja kamel in Kljukec d.o.o.," je zapisala na omrežju X. Dodala še šest smeškov smeškov s solzami v očeh. Na koncu pa je še zapisala: "Next level shit je tole. (slov. "To je zadeva na višji ravni")"

Kokot je objavo na omrežju do večera izbrisala. A jo je shranil mariborski filozof in univerzitetni profesor Boris Vezjak, ki jo je objavil na svojem profilu na omrežju Facebook. Zapisal je, da gre za moralni bankrot.

"Ne le, da jih ni sram, zdaj s kamelami sporočajo še, da se norčujejo iz neplačanih delavcev. Če poslanci v parlamentu ne bodo poklicali na odgovornost Katje Kokot in Borisa Mijiča, potem naj še danes protestno zažgejo svoj etični kodeks, ki itak ne služi ničemur. Kar spremljamo, je čisti moralni bankrot politike in vsakodnevne vaje v pritlehnosti. Sponzorji: Janša, Logar in Vrtovec. Pozabite, da bodo novinarji zmogli, Resnico in njene poslance na čelu s Stevanovićem bo morala k odpoklicu pozvati ulica. Moč ljudem!" je zapisal v svoji objavi, ki se drži objave vodje poslanske skupine parlamentarne stranke. Kokot smo poslali tudi novinarsko vprašanje, zakaj je objavo izbrisala.

Pirnat: Mijič se bo težko izognil odgovornosti Pravnik Rajko Pirnat je v oddaji 24ur zvečer opozoril, da se Mijič kljub prenosu lastništva ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove do delavcev. "Mislim, da nikakor ne. Okoliščine so take, da se zdi zelo verjetno, da bo prišlo do spregleda pravne osebnosti, kar pomeni, da za obveznosti družbe odgovarja lastnik," je pojasnil. Hkrati je zatrdil, da so v zakonu o davčnem postopku jasno zapisana pravila glede davčnih obveznostih. Mein, da se bo s tem Mijič zelo malo verjetno uspel izogniti poplačilu svojih dolgov. "Čeprav je bil to očitno namen," je ocenil.

"So to sanje?"

V oddaji Odmevi pa je o dolgovih Mijiča spregovoril tudi vodja društva Delavska svetovalnica Goran Lukić. Povedal je, da se mu je včeraj oglasil nekdanji Mijičev kooperant, ki naj bi imel še odprto terjatev do poslančevega podjetja v višini približno 37 tisoč evrov. "So to sanje, ali je to res," je Lukića prek sms-sporočila vprašal Lukića.

To pa ni edini dolg Progrosa. Delavska svetovalnica je namreč po poročanju portala Necenzurirano zbrala terjatve nepoplačanih delavcev podjetja Progros. Šlo naj bi za približno 41 tisoč evrov dolga do njih, gre pa samo za neto dolg, ki bi ga morali delavci prejeti. Poleg tega je podjetje uvrščeno tudi med davčne dolžnike. Imelo naj bi med 30 do 50 tisoč evrov davčnega dolga.

Sicer je 8. julija je Mijič kot poslanec Resnice v državnem zboru podal zelo kratko izjavo za javnost. Opravičil se je delavcem in njihovim družinam, ter napovedal, da bo dolg do njih poplačal do konca letošnjega leta.

Ali je takrat že vedel, kakšna bo prihodnost družbe, ve samo on. Glede tega smo mu tudi poslali novinarska vprašanja. Iz sodnega registra pa je razvidno, da je Mijič s koncem junija svojega očeta, ki je bil direktor Progrosa, zamenjal z javnosti neznanim imenom človeka iz Bosne in Hercegovine. Gre za Admirja Kamerića, njegov naslov pa je v vasi Dubnica v občini Kalesija na vzhodu države. Necenzurirano poroča, da se bo, ali pa se je že, dokumentacija podjetja tako preselila v BiH.

Odgovornost notarja?

V oddaji Odmevi je v četrtek zvečer zadevo komentiral tudi strokovnjak za civilno in gospodarsko pravo Janez Juhart. Dejal je, da prenos lastništva ne spreminja položaja terjatev. "Dolžnik teh terjatev je pravna oseba. Progros je dolžnik terjatev do delavcev in finančne uprave ter drugih upnikov," je pojasnil Juhart. Povedal je tudi, da je Mijič kot lastnik podjetja prosto razpolagal s svojim stoodstotnim deležem družbe, da pa bi moral notar, ki je ta posel overil, preveriti, ali Snežič izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje glede tega, kdo je lahko družbenik. Notarski zapisnik prenosa lastništva je sicer opravila notarka Mojca Tavčar Pasar.

Ob tem je Lukić omenil 23. člen zakona o notariatu, ki pravi: "Notar ne sme opravljati zadev iz 2. člena tega zakona v poslih, ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo. Prav tako notar ne sme poslovati z osebo, o kateri ve, da zaradi mladoletnosti ali iz drugega zakonskega razloga ni sposobna skleniti pravnega posla."

"Tukaj je tudi vprašanje same odgovornosti osebe, ki je bila temu poslu priča in ga je tudi izpeljala. Zagotovo bo imel tudi notarska zbornica kaj povedati, oziroma tudi ukrepati," je povedal Lukić. Na notarski zbornici so potrdili, da se bodo v zvezi s to zadevo še danes odzvali za medije.

Juhart: Dolžnik je podjetje ne družbenik

Dodal je, da je v sredo Mijiču posredoval vse terjatve, naknadno pa še enkrat določil, da ima čas za poplačilo dolgov do torka. "Od torka naprej, če te terjatve ne bodo izpolnjene, bomo nadaljevali še z drugimi ukrepi," je povedal.

Juhart pa je še dejal, da v primeru družbe z omejeno odgovornostjo ne gre za osebno odgovornost poslovodnega organa. "Dolžnik je samo gospodarska družba," je poudaril.

Logar: Mijičev in Snežičev manever norčevanje iz delavcev in države

Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države, se je danes na omrežju X odzval minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. "Redko se strinjam z Luko Mesecem. Tokrat se. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros na Roka Snežiča in vpletanje pri nas enkrat že popularnih kamel gre res za izjemno slab smisel za humor," je na družbenem omrežju zapisal minister in predsednik Demokratov Logar. "V samem bistvu gre namreč za norčevanje iz neplačanih delavcev. Pa tudi norčevanje iz institucij države, kar kaže na nedelovanje pravne države," je pristavil. Ljudje na tak način po njegovih besedah izgubljajo upanje, pot izgradnje zaupanja v državo pa bo zahtevna in dolgotrajna.

"Ministri in poslanska skupina stranke bomo vsak na svojem področju naredili vse, kar je v naši moči, da izpolnimo naloge iz koalicijske pogodbe. Skok je v resnici še bolj potreben, kot se zdi. Brezkompromisen boj proti korupciji in zlorabam je predpogoj za delovanje institucij države. Skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu je nujno za dvig kvalitete življenja. In zakonodaja proti zlorabam delavcev ter oblikovanje ugodnega gospodarskega okolja so nujni ukrepi za dvig blaginje v državi," je nanizal.