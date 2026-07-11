Rop za župana, Klakočar Zupančič za predsednico?

Nekdanja predsednik vlade Anton Rop in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bosta na novembrskih lokalnih volitvah v Ljubljani nastopila s skupno listo. “Po dveh desetletjih vodenja glavnega mesta ene in iste osebe ugotavljamo skupaj z mnogimi razočaranimi volilci, da Ljubljana na škodo svojih ljudi razvojno stagnira in izgublja stik z naprednimi evropskimi prestolnicami,” so zapisali v izjavi za javnost, v kateri so med drugim Zorana Jankovića označili za župana, ki ostaja ujet v betonsko-asfaltno razvojno paradigmo iz prejšnjega stoletja. Odtujenost sedanje mestne oblasti od legitimnih interesov in vsakodnevnih problemov Ljubljančanov se zelo nazorno kaže na številnih področjih, še poudarjajo: “Ne nazadnje tudi pri referendumu o uvedbi plačljivih parkirišč v stanovanjskih soseskah. Pravno sporni umiki odlokov, ko so bili že zbrani potrebni podpisi za referendum, in pravno vprašljiv zaseg parkirišč, ki naj bi bila del funkcionalnih zemljišč stanovalcev, so prakse, ki v demokratično vodeni občini nimajo mesta.” Tako napovedujejo, da bodo do 7. septembra pripravili program dela ljubljanske občine za prihodnja štiri leta. Do začetka volilnih opravil pa bodo predstavili še strokovno ekipo in županskega kandidata.

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