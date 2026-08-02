S septembrom nižje sofinanciranje čipiranja mačk

LJUBLJANA > Država v prehodnem obdobju lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk. Za storitve, opravljene do 31. avgusta, znaša sofinanciranje 30 evrov na mačko. Za storitve, opravljene od septembra do konca letošnjega decembra, pa bo sofinanciranje znašalo osem evrov na mačko, so opozorili v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

To, da morajo biti od januarja prihodnje leto vse lastniške mačke označene z mikročipom in vpisane v Centralni register hišnih živali, določa novela zakona o zaščiti živali. Prehodno obdobje za označitev in registracijo mačk se bo izteklo konec letošnjega leta. Možnost sofinanciranja označevanja mačk so uvedli kot prehodni ukrep za lažjo pripravo na novo zakonsko ureditev.

Označitev in registracija mačk predstavljata pomemben korak k odgovornemu lastništvu živali. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo živali in njenega lastnika, kar je pomembno predvsem v primeru izgube ali zapustitve živali. Hkrati prispeva k učinkovitejšemu ukrepanju pristojnih služb, zmanjševanju števila zapuščenih mačk ter boljšemu nadzoru nad populacijo mačk, so zapisali v upravi.