Sončni dnevi brez vročinskih ekstremov

Prijetno poletno vreme se bo nadaljevalo tudi v tednu, ki je pred nami.

PRIMORSKA > Po besedah meteorologa Andreja Velkavrha bo vreme od četrtka do prihodnje srede precej enolično. “V glavnem bo sončno in suho. Nekaj več možnosti za kakšno popoldansko nevihto je v soboto, drugače pa so te precej malo verjetne,” napoveduje.

Najvišje dnevne temperature bodo na Primorskem v prihodnjih dneh večinoma med 30 in 32 stopinjami Celzija. V drugi polovici prihodnjega tedna se lahko ponekod znova povzpnejo do 33 ali 34 stopinj, vendar po Velkavrhovih besedah ne gre pričakovati tako izrazitega vročinskega vala, kakršnega smo doživljali ob koncu junija.

Stabilno vreme te dni omogoča obsežno območje visokega zračnega tlaka nad zahodno Evropo. “Gre za precej stacionaren anticiklon, ki sega tudi nad srednjo Evropo. Večjih sprememb zato za zdaj ni pričakovati,” pojasnjuje vremenoslovec.

Na Bovškem možne nevihte

Na Bovškem bo vreme prav tako večinoma sončno, vendar bo zaradi bližine Julijskih Alp nekoliko več možnosti za razvoj popoldanskih neviht kot ob morju. Že v petek ni izključena posamezna ploha ali nevihta, podobno velja za soboto, medtem ko bo v začetku prihodnjega tedna znova prevladovalo sončno vreme. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 15 do 16 stopinj Celzija, dnevne pa bodo večinoma med 28 in 30 stopinjami.

Sobota nekoliko bolj živahna

Čeprav bo večina tedna minila brez posebnosti, sobota nekoliko izstopa. Takrat bo ozračje nekoliko bolj nestabilno, zato se predvsem v notranjosti države lahko razvije kakšna krajevna popoldanska nevihta. Na Primorskem ostaja možnost manjša, a je ni mogoče povsem izključiti. “V ostalih dneh je verjetnost tako majhna, da bi lahko nastala le kakšna posamezna ploha. Lahko se zgodi, da je sploh ne bo,” pravi Velkavrh.

Podobne vremenske razmere pričakujejo tudi v Furlaniji - Julijski krajini in hrvaški Istri, kjer bo poletno vreme prav tako večinoma sončno in primerno za dopustniške aktivnosti.

Zakaj nastajajo valovni oblaki?

Včeraj se je nad nami preko celega dne zadrževala oblačnost, ki je nekoliko ohladila ozračje, čeprav se je popoldan zaradi tega povišala vlažnost. Opazili smo lahko značilne podolgovate oblake, ki so vztrajali skoraj na istem mestu. Kot je pojasnil Velkavrh, je šlo pri tem za tako imenovane “valovne oblake”.

“V višinah je pihal severozahodnik čez Alpe. Zrak se je ob gorah dvignil, nato pa na drugi strani ponovno spustil in to je v ozračju povzročilo nastanek valovnih oblakov. “Za njihov nastanek pa je potrebna tudi zadostna količina vlage,” je razložil meteorolog. Takšni oblaki so lahko precej nepredvidljivi in pogosto dlje časa ostanejo skoraj nepremični.

Kratka vremenska napoved Od danes do prihodnje srede bo na Primorskem prevladovalo sončno in suho vreme. Največ možnosti za posamezne popoldanske nevihte bo v soboto, sicer pa bo verjetnost zanje majhna. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 30 in 32 stopinjami. Na Bovškem bodo jutranje temperature okoli 15 stopinj, dnevne pa med 28 in 30 stopinj.

Slovo znanega vremenoslovca

Tokratna vremenska napoved je tudi ena zadnjih, ki jo je za Primorske novice pripravil Andrej Velkavrh. Meteorolog, ki je več kot tri desetletja gledalcem RTV Slovenija približeval vremenske razmere in postal eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega vremenoslovja, se po koncu tedna odpravlja v zasluženi pokoj.

Če bo njegova zadnja delovna napoved tudi simbolična, bo odhod pospremilo prav takšno vreme, kot si ga večina poleti želi – veliko sonca, prijetne poletne temperature in le tu in tam kakšna osvežilna nevihta.