Splošno in poklicno maturo uspešno opravilo več kot 90 odstotkov kandidatov

LJUBLJANA • Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je dodala, da je bilo med njimi 195 deklet in 129 fantov, prihajajo pa iz 48 gimnazij. Večina dijakov, ki je na maturi prejela vse točke, prihaja iz ljubljanskih gimnazij.

Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk.

Na maturi prevladovali dobri in prav dobri rezultati

Največ dijakov na splošni maturi je pri slovenščini prejelo oceno 3 (33,87 odstotka) in 4 (33,53 odstotka). Pri matematiki na osnovni in višji ravni je največ dijakov (33,98 odstotka) prejelo oceno 4, tudi pri angleščini je na osnovni in višji ravni največ (48,84 odstotka) dijakov prejelo oceno 4.

"Rezultati so objektivni in verodostojni, kolikor je to na pedagoškem področju sploh mogoče," je na novinarski konferenci dejala predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc. Tudi zahtevnost letošnje mature je po njenih besedah primerljiva s preteklimi leti.

Na poklicni maturi najbolj priljubljena angleščina kot tretji predmet

Tudi poklicno maturo je opravil visok odstotek dijakov. Kot prvi predmet poklicne mature je slovenščino opravljalo 8659 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 70,22 odstotne točke in povprečno oceno 3,96. Italijanščino kot prvi predmet poklicne mature je opravljalo 16 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 55,63 odstotne točke in povprečno oceno 2,38, madžarščino pa dva kandidata, ki sta v povprečju dosegla 84 odstotnih točk in povprečno oceno 6.

Kot drugi predmet poklicne mature, temeljni strokovno-teoretični predmet, so kandidati v skladu z izobraževalnim programom opravljali različne predmete. Skupaj je bilo pri drugem predmetu pozitivno ocenjenih 95,25 odstotkov kandidatov, dosegli pa so povprečno oceno 3,29.

Za tretji predmet poklicne mature je matematiko izbralo 3443 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 71,83 odstotnih točk in povprečno oceno 3,44. Angleščino je izbralo 5125 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 79,22 odstotnih točk in povprečno oceno 3,49.

Rezultati mature na voljo na spletu, ugovori do srede

Dijaki si lahko rezultate splošne mature s pomočjo šifre že od 7. ure ogledajo tudi na spletu. E-vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene bodo trajali tri delovne dni, in sicer do srede. Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa v torek.