Sprehode psov omejite na jutranje in večerne ure, prevoze pa na nočni čas

PRIMORSKA • Visoke temperature ogrožajo tudi naše hišne ljubljenčke, zato morajo lastniki poskrbeti, da imajo živali ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor. Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo v parkiranih vozilih. Zanje so lahko smrtno nevarni tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljenost soncu brez možnosti umika v senco. Še posebej je treba biti pazljiv pri sprehajanju psov. Asfalt in druge temne površine se v vročih dneh močno segrejejo, zaradi česar lahko pride do poškodb in opeklin blazinic. Sprehodom po vročem asfaltu, zlasti čez dan, se je zato treba izogibati. Tudi sicer je priporočljivo, da se sprehodi omejijo na jutranje in večerne ure, ko so temperature nižje.

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