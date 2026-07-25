Stevanović: Izvedli bomo vse, da Mijič oktobra ne bo več poslanec

"Izvedli bomo vse, da Mijič oktobra ne bo več poslanec," je napovedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

LJUBLJANA • "Mijič je mejo dokončno prestopil. Ne gre samo za dolgove podjetja, izkazalo se je, da nas je zavajal glede številnih stvari, od njegovega finančnega stanja do podatkov, ki jih je predstavljal o sebi glede izobrazbe, in do posmehovanja delavcem s prenosom nelikvidnega podjetja," je v objavi na omrežju X dejal Zoran Stevanović.

Takšen človek nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. A tega danes po njegovih besedah ne morejo izvesti na način, ki bil odgovoren do njihovih volilcev. "Če bi to storili zdaj, bi Resnica izgubila poslanski mandat. A ta mandat ni mandat Borisa Mijiča, to je mandat več tisoč ljudi, ki so glasovali za naš program," je pojasnil.

Zakon o volitvah v DZ določa, da mandat poslanca, ki odstopi, samodejno prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke, če od začetka mandata preteče več kot šest mesecev. Če odstopi prej, prenos ni samodejen, stranka mandat izgubi, zanj pa se morajo izpeljati nadomestne volitve. Ključen datum je tako za Resnico 10. oktober, ko bo od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo pol leta.

"Zaupali smo napačnemu človeku," je dejal Stevanović, ki je nekaterim delavcem iz Mijičevega podjetja iz lastnega žepa založil denar. Prvak Resnice zdaj od Mijiča pričakuje poravnavo obveznosti do delavcev in prevzem odgovornosti. "Če tega ne bo storil, bomo to javno govorili in povedali na vsakem koraku," je napovedal.

Resnica je po njegovih besedah prišla v parlament zaradi svojih vrednot. "Ne zaradi enega človeka in zaradi njega tudi ne bo padla. Tudi mi delamo napake, a razlika je v tem, da jih priznamo in jih popravimo. Boli me to, da je nekdo izigral zaupanje ljudi, delavcev, naših članov in tudi moje," je sklenil.

Boris Mijič je ta teden brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel. Mijič je svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja.

Mijič je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Stevanović je po tem razkritju napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. To je v pristojnosti sveta stranke, ki naj bi se sestal po parlamentarnih počitnicah.