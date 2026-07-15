Stevanović nad Mijiča z najstrožjimi ukrepi, a šele jeseni

Zoran Stevanović je pojasnil, da je bil z dejanskim stanjem glede izobrazbe poslanca Borisa Mijiča podrobneje seznanjen šele danes. Če se izkaže, da je poslanec zavestno zavajal javnost, je po njegovih besedah zavajal tudi lastno stranko, ki se po njegovem ne more odpovedati temeljnemu načelu resnicoljubnosti.

"Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas. Tukaj pardona ni," je dejal predsednik Resni.ce. Napovedal je, da bo svetu stranke takoj po parlamentarnih počitnicah predlagal najstrožje sankcije, najmanj izključitev poslanca iz stranke. Končna odločitev bo v pristojnosti sveta stranke.

Ob tem je poudaril, da izobrazba sama po sebi ni pogoj za opravljanje poslanske funkcije. Po njegovem ni nič spornega, če ima poslanec srednješolsko izobrazbo, nesprejemljivo pa je, če o njej zavaja javnost. Stevanović je dodal, da bi morali za laži v politiki odgovarjati vsi, ne glede na politično pripadnost.

O odstopu odloča poslanec

Na vprašanje, ali bo Mijiča pozval k odstopu, je Stevanović odgovoril, da poslanci mandat dobijo neposredno od volivcev, zato predsednik stranke njihovega odstopa ne more odrediti. Lahko ga sicer pozove k takšni odločitvi, vendar je ta odvisna izključno od poslanca.

Poudaril je tudi, da želi Resni.ca mandat končati s petimi poslanci, kolikor jih je osvojila na volitvah. Če bi Mijič odstopil pred potekom šestih mesecev od začetka mandata, bi bile potrebne nadomestne volitve, po tem roku pa bi ga nadomestil naslednji kandidat iste stranke. Stevanović meni, da proporcionalni volilni sistem omogoča, da v parlament pridejo kandidati predvsem na račun podpore stranki, zato zagovarja uvedbo preferenčnega glasu.

Opozicija vztraja pri pozivih

Po Stevanovićevi izjavi so se znova oglasili tudi predstavniki opozicije, ki Mijiča že več tednov pozivajo k odstopu.

Predsednik Svobode Robert Golob je ocenil, da človek, ki je obremenjen z očitki o zavajanju glede izobrazbe ter z drugimi očitki iz preteklosti, ni primeren za opravljanje poslanske funkcije. Generalni sekretar Svobode Matej Grah je dejal, da politične odgovornosti ni mogoče prelagati na jesen, temveč jo je treba prevzeti takoj.

Predsednik SD Matjaž Han je izpostavil pomen 10. oktobra, ko bo od začetka mandata minilo šest mesecev. Po tem datumu lahko poslanca, ki odstopi, zamenja naslednji kandidat iste stranke, pred tem pa zakon predvideva nadomestne volitve.

Sokordinatorica Levice Asta Vrečko je bila še ostrejša. Mijiča je označila za enega najbolj prevarantskih poslancev v zgodovini samostojne Slovenije ter ocenila, da del odgovornosti nosi tudi vodstvo stranke Resni.ca.

Afera se je razvnela po razkritju portala Necenzurirano, da je Mijič pred volitvami Državni volilni komisiji navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva, po izvolitvi pa je v življenjepisu na spletni strani državnega zbora med izobraževalnimi ustanovami navedel ljubljansko Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Na fakulteti so za STA in portal potrdili, da Mijič ni evidentiran med diplomanti, njegovega diplomskega dela pa ni mogoče najti niti v sistemu COBISS. • an, sta