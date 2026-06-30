Stevanović sprejel izraelsko veleposlanico, pred DZ zbrani protestniki

LJUBLJANA • Zoran Stevanović je na srečanju izpostavil pomen medsebojnega dialoga in sodelovanja, kar da ključno prispeva k zagotavljanju miru, stabilnosti in blaginje v mednarodnem prostoru. Hkrati je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi ravnanj Izraela, ki predstavljajo kršitev mednarodnega prava ter povzročajo obsežne civilne žrtve in uničenje civilne infrastrukture tako v Palestini, kot tudi v Iranu in Libanonu, je sporočil DZ.

Ob tem je dodal, da Slovenija od samega začetka konflikta dosledno poziva k spoštovanju mednarodnega prava in k miroljubnemu reševanju sporov ter takojšnji obnovitvi dialoga, ki ostaja edina pot za dosego trajnega in pravičnega miru v regiji, še piše na spletni strani DZ.

Stevanović in veleposlanica po srečanju nista dajala izjav novinarjem. Veleposlanico sta danes sprejela tudi predsednika parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko Srečko Ocvirk in Franc Breznik.

Propalestinski protestniki pred državnim zborom

Pred njenim obiskom pa se je pred DZ zbrala skupina propalestinskih protestnikov, ki je obsodila izraelske zločine nad Palestinci v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu. Nosili so palestinske zastave in transparente z napisi, kot so Stop genocidu v Gazi in Ustavite oboroževanje Izraela.

Protestniki pred parlamentom Foto: Jure Klobčar Foto: Jure Klobčar

V Amnesty International Slovenije so spomnili, da so Stevanovića in Ocvirka minuli teden v javnem pismu pozvali, naj sprejem ne izzveni kot sporočilo podpore Izraelu in politiki genocida, apartheida in etničnega čiščenja, ampak naj bo obsodba teh ravnanj, saj je Izrael med drugim "država, za katero je Amnesty International podrobno dokazal, da izvaja genocid" in mu zaradi tega tudi sodi Meddržavno sodišče. "Edino opravičilo za srečanje z izraelsko veleposlanico v sedanjih razmerah je poziv k ustavitvi genocida, preprečitvi nadaljnjih mednarodnih hudodelstev in kaznovanju odgovornih," so poudarili.

Obisk po naznanitvi izraelskega veleposlaništva v Ljubljani

Do obiska veleposlanice v DZ prihaja po tem, ko je v začetku meseca izraelski zunanji minister Gideon Sar sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Ruth Cohen-Dar, ki je veleposlanica v Sloveniji od julija lani, je bila namreč doslej nerezidenčna veleposlanica.

V nedavno objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom pa je premier Janez Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine in selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Stevanović je v ponedeljek dejal, da v njegovi stranki Resnica tega ne podpirajo, saj da bi bilo to "izven prakse mednarodnega prava".