Stevanović za referendum o članstvu Slovenije v Natu

"Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15. 11., bi bil zaradi samih stroškov ob vseh ostalih napovedanih referendumih en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v Natu," je v videoizjavi, objavljeni na profilu stranke Resnica na omrežju X, povedal njen predsednik Zoran Stevanović.

V izjavi je prav tako izrazil nasprotovanje "pošiljanju denarja v Ukrajino", potem ko je premier Janez Janša v sredo na vrhu zveze Nato v Ankari napovedal, da bo Slovenija za vojaško pomoč Kijevu v okviru pobude PURL letos namenila 50 milijonov dolarjev oziroma okoli 44 milijonov evrov.

"Teh 44 milijonov je v tem momentu mnogo bolj potrebnih sami Sloveniji. Tudi prejšnja vlada je z lopato metala naš denar v Ukrajino vsa štiri leta, pa tam vojna očitno še vedno traja. Če stremimo k miru, potem je pač treba nekaj spremeniti," je nadaljeval Stevanović in dodal, da bo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v Natu. O tem je sicer Stevanović v preteklosti že govoril.

Današnja izjava sledi vrhu Nata, na katerem so voditelji članic med drugim razpravljali o podpori Ukrajini in izpolnjevanju zavez o zvišanju izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe.

Glede na v torek objavljene ocene zavezništva, bo Slovenija letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka BDP. V luči tega je Janša ob robu vrha Nata obljubil, da bo Slovenija odslej v Natu držala besedo.

Zaveze o višanju obrambnih izdatkov so sicer že lani poleti sprožile vneto politično debato, ko je Levica predlagala razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov.

V Gibanju Svoboda so tedaj v odziv napovedali predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, kmalu za tem pa tudi vložili predlog za razveljavitev sklepa o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. DZ je slednjega podprl. Posledično tudi ni bilo referenduma o članstvu Slovenije v Natu.