Subvencije za skrajšani delovni čas spet na voljo

Z današnjim dnem so vnovič na voljo subvencije za skrajšani delovni čas.

LJUBLJANA • Kot so minuli teden pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, želijo s subvencijami ohraniti zaposlitve delavcev, ki bi bili sicer zaradi začasnega upada obsega dela lahko odpuščeni. Zaposleni tako ohranijo dohodek in socialno varnost, delodajalci pa usposobljene kadre.

Po ocenah ministrstva bo ukrep prispeval k ohranitvi zaposlitve približno 1900 zaposlenih.

Vladni sklep zajema deset predelovalnih dejavnosti - proizvodnjo tekstilij, proizvodnjo usnja, obdelavo in predelavo lesa, proizvodnjo papirja in izdelkov iz papirja, tiskarstvo, proizvodnjo kemikalij, proizvodnjo kovin, proizvodnjo kovinskih izdelkov, proizvodnjo električnih naprav ter proizvodnjo pohištva.

Poslabšanje razmer v teh panogah ni posledica trajnih strukturnih slabosti, temveč začasnega upada naročil in razpoložljivega dela zaradi zunanjih okoliščin, so pojasnili na ministrstvu.

Prejšnja vlada je shemo prvič sprožila 5. decembra lani. Po prvotnem načrtu naj bi veljala tri mesece, a jo je nato podaljšala do 5. junija. Veljala je za panoge proizvodnje oblačil, usnja in usnjenih izdelkov, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin, kovinskih izdelkov, motornih vozil, vozil ter pohištva, pa tudi za tiskarsko dejavnost.

Za povračila nadomestila plače za skrajšani delovnik je bilo v pol leta namenjenih okoli 750.000 evrov.

Shemo omogoča zakon o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ki je v veljavi od sredine julija lani.

Tista podjetja, ki vsaj 30 odstotkom zaposlenim ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela, lahko lahko delu svojih zaposlenih skrajšajo delovni čas. Napotijo jih lahko na čakanje za pet do 20 ur tedensko, za del delovnega časa, ko zaposleni niso delali, pa jim država zagotovi nadomestilo v višini 60 odstotkov izplačane bruto plače delavca.