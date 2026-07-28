Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev Stevanovića s čela državnega zbora

Poslanci (z leve) Levice Luka Mesec, SD Meira Hot in Svobode Borut Sajovic so med očitki Stevanoviću našteli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije.

LJUBLJANA • "Na mestu predsednika DZ ne more sedeti nekdo, ki zlorablja ustavo," je v izjavi za medije poudaril poslanec in sokoordinator Levice Luka Mesec. Opozoril je, da bi moral biti Stevanović predsednik vseh poslancev.

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je dodala, da Stevanović nima "nikakršne legitimnosti za vodenje te institucije". Moral bi biti prvi, ki zaščiti delovanje DZ, tudi opozicijo.

"Stevanović sodeloval pri zlorabi procesne odločitve"

Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic pa je poudaril, da se "z ustavo ni igrati". Če nekdo sedi na treh kavčih, kot poslanec, predsednik stranke in predsednik DZ, z eno roko glasuje za, z drugo pri isti vsebini pa kasneje proti, je s tem po njegovih besedah zagotovo nekaj narobe. Pri tem se je skliceval na mnenja več ustavnih pravnikov.

Opozicija je v predlogu razrešitve izpostavila, da je dolžnost predsednika DZ preprečevati zlorabe parlamentarnega postopka. Menijo, da bi predsednik DZ moral ravnati z zgledom, glasovati za sprejem dnevnega reda izrednih sej in poslance opozoriti na ustavno skladno ravnanje.

Namesto tega pa je glasoval proti sprejemu dnevnih redov izrednih sej, na katerih bi ustanovili preiskovalni komisiji o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. S tem pa je po navedbah predlagateljev "sodeloval pri zlorabi procesne odločitve".

S takšnim ravnanjem je po mnenju predlagateljev kršil ustavo, ki varuje pravico parlamentarne manjšine do sklica izredne seje DZ. Prav tako je kršil člen, ki določa, da lahko DZ odredi preiskavo o zadevah javnega pomena.

Kršil naj bi tudi ustavno načelo pravne države

Z ravnanjem pa je kršil tudi ustavno načelo pravne države, menijo. Država in oblastni organi in nosilci javnih funkcij namreč ne morejo delovati samovoljno, ampak so vezani na pravne predpise z ustavo kot najvišjim pravnim aktom.

"Prvič v zgodovini tega parlamenta se nam dogaja, da je seja sklicana, ampak je dnevni red neizglasovan. S tem so seja in obe ustavni pravici izvotljeni," je danes še poudaril Mesec.

Koalicija in predsednik DZ Stevanović so sicer po glasovanju zatrjevali, da so poslanci pri zavrnitvi dnevnih redov sej ravnali skladno z ustavo, ki določa, da poslanci niso vezani na kakršnakoli navodila. Toda predlagatelji razrešitve menijo, da je takšna razlaga napačna, saj neodvisnost ne pomeni, da so poslanci nad ustavo.

Predsednik DZ svoje funkcije po navedbah predlagateljev ni izvršil skladno z evropskimi demokratičnimi standardi, med drugim poročilom beneške komisije.

Mesec je danes v izjavi omenil tudi afero Mijič. Dodal je, da so se pri sklicevanju sej v tej zadevi dogajale "podobne stvari". Poleg tega je omenil, da je predsednik DZ Stevanović nedavno dejal, da bo poslanec Resnice Boris Mijič odstopil, vendar šele oktobra. "To pa ni več moralna drža," je dejal Mesec. Ob tem je opomnil, da odstop Resnice takrat "ne bo več nič stal".

Hot pa je medtem dodala, da je tudi afera Mijič sodu izbila dno za predlog razrešitve.

Mesec je še poudaril, da Stevanović zaseda mesto predsednika DZ zaradi koalicije, ki rada pove, da ji je mar za vrednote slovenske osamosvojitve. "Te vrednote niso goljufanje, zavajanje, laganje, izmikanje vsem možnim pravilom," je še izpostavil.

Predlog za razrešitev Stevanoviča je 11. predlog za razrešitev predsednika DZ, vsi poskusi doslej pa so bili neuspešni. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Predlagatelji imajo sicer skupaj le 40 glasov.

Hot je danes še dejala, da bo opozicija izkoristila vsa pravna sredstva "ne glede na to, ali bo rezultat ostal isti". Predlog za razrešitev je eden od korakov, ne izključuje pa možnosti obračanja na ustavno sodišče.