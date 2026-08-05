Tatovi na Tromostovju: izginila še ena kamnita krogla

Na ljubljanski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so ob izginotju prve krogle za Dnevnik potrdili, da so s poškodbo seznanjeni, in pojasnili, da odstranjen del Plečnikovega Tromostovja niso odstranili v sklopu restavratorskih, konservatorskih ali drugih vzdrževalnih del.

ZVKDS je sicer junija letos Mestno občino Ljubljana že pozval k urgentni sanaciji poškodovanega dela ograje, predvsem zaradi zaščite odprtih površin pred nadaljnjim propadanjem. Ob tem so opozorili, da zgolj nadomestitev manjkajoče krogle ni ustrezna rešitev. Menijo, je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja, skupaj z infrastrukturnimi sistemi, ki potekajo pod mostom.

Kot so še poudarili na ZVKDS, mora biti obnova izvedena skladno z načeli varstva kulturne dediščine, ki vključuje ohranjanje izvirnih elementov, prenovo pred zamenjavo, uporabo materialov, združljivih z izvirnimi, ter posege, ki bodo po možnosti reverzibilni.

STA je na Mestno občino Ljubljana naslovila vprašanje, ali je znano, kaj se zgodilo s prvo kroglo in kako bodo ukrepali ob izginotju druge. Na odgovor še čakamo.

Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Jože Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva mostova, namenjena pešcem. Od leta 2021 je Tromostovje v sklopu izbranih Plečnkovih del v Ljubljani vpisano na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.

Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovil pred več kot tremi desetletji.