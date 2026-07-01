Temperaturni rekordi na Primorskem: ko se življenje podnevi skoraj ustavi

Janko Trošt iz Podbrega pri Podnanosu pravi, da se pred pripekajočo vročino umakne v hram, kjer je vedno dovolj dela.

PRIMORSKA > Vročinski val, ki je v zadnjih dneh zajel Slovenijo, je v ponedeljek na Primorskem postavil več temperaturnih rekordov. Najvišjo temperaturo so izmerili v Podnanosu, kjer se je živo srebro ob 14.54 povzpelo na 38,7 stopinje Celzija. V Biljah so namerili 38,2 stopinje, v Kubedu pa ob 14.23 rekordnih 37,8 stopinje. Čeprav so bile na nekaterih drugih merilnih mestih izmerjene še višje temperature, jih klimatologi zaradi neustrezne okolice postaj ne uvrščajo med uradne rekorde.