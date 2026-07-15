Težje do javnih podatkov o lastništvu nepremičnin?
Ko je pred dnevi zaživela prenovljena različica portala eSodstvo, so številni uporabniki ob prvem poskusu vpogleda v zemljiško knjigo naleteli na novo zahtevo - brez elektronske identifikacije podatkov ni več mogoče pregledovati. Sprememba je hitro sprožila vprašanja, ali država otežuje dostop do javnih podatkov o lastništvu nepremičnin in zemljiškoknjižnih bremenih ali pa gre predvsem za nujen korak k večji varnosti in zaščiti osebnih podatkov.
Na Vrhovnem sodišču zatrjujejo, da javnost zemljiške knjige ostaja nedotaknjena, spremenil se je le način dostopa, ki po njihovih besedah zagotavlja večjo varnost, boljšo sledljivost vpogledov in zanesljivejše delovanje sistema. Kot pojasnjujejo, javni vpogled v zemljiškoknjižne podatke ni ukinjen niti omejen. “Spremenil se je način prijave v sistem, in sicer z namenom večje varnosti, boljše zaščite osebnih podatkov ter zanesljivejšega delovanja portala za vse uporabnike,” poudarjajo.
Po novem je dostop drugačen
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