Tik pred rokom preklicali razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu

LJUBLJANA > Glavni cilj razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani je bil izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru 20 razpisanih tem, ki bodo podpora sektorju pri razvoju usmeritev kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa, je konec maja sporočilo kmetijsko ministrstvo.

Na univerzah presenečeni nad razveljavitvijo razpisa Na univerzah v Mariboru in Ljubljani so presenečeni nad odločitvijo pristojnih o preklicu javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu na dan izteka roka oddaje prijav. Pričakujejo, da bo država v čim krajšem času ponovno objavila razpis za raziskave na področju hrane, podeželja in naravnih virov. Kot so v skupnem sporočilu za javnost opozorili na obeh univerzah, so področja hrane, podeželja, kmetijstva, gozdarstva in naravnih virov za Slovenijo izjemnega pomena. Raziskave na teh področjih pomembno prispevajo k prehranski varnosti, samooskrbi, trajnostnemu upravljanju naravnih virov ter razvoju slovenskega podeželja, zato je dolgoročna podpora takšnim raziskavam po njihovi oceni ključna. "Priprava prijav na tovrstne razpise zahteva veliko časa in usklajevanja med raziskovalnimi institucijami in drugimi partnerji. Številne raziskovalne skupine so v pripravo projektnih predlogov vložile več tednov intenzivnega dela. Veliko bolj sprejemljivo bi bilo, če bi financer razpis umaknil že prej, ne tik pred iztekom roka, ko so številni raziskovalci že pripravili predloge projektov," so bili kritični. Po prepričanju univerz je raziskovanje na področjih hrane, podeželja in naravnih virov v strateškem interesu Slovenije. "Pričakujemo, da bo država v ta namen zagotovila ustrezna finančna sredstva in bo v čim krajšem času ponovno objavila razpis za ta področja," so dodali.

Predvidenih je bilo 3,5 milijona evrov

Predmet razpisa je bil določen s prioritetnimi vsebinami ministrstva v okviru štirih težišč - pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in živilskopredelovalni sektor, varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, kakovost življenja, varna in zdrava hrana ter krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju in oblikovanje ter prenos znanja in na dejstvih utemeljena politika.

Za sofinanciranje projektov v letošnjem letu je bilo predvidenih 3,5 milijona evrov, od tega bi milijon prispeval Aris, 2,5 milijona pa ministrstvo za kmetijstvo. Prijavitelji so lahko prijave oddali do 30. junija do 14. ure.

Po poročanju časnika Dnevnik pa je dve uri pred potekom roka prijav prišlo do preklica razpisa. Na spletni strani Arisa je bilo namreč objavljeno kratko pojasnilo, da so razpis preklicali na podlagi poziva ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.

Preklic razpisa naj bi zahtevalo ministrstvo za kmetijstvo

Pri časniku so se za pojasnila o tem, zakaj je prišlo do take odločitve, obrnili tako na Aris in ministrstvo za izobraževanje, a na odgovore še čakajo. Po neuradnih informacijah časnika pa naj bi preklic razpisa zahtevalo ministrstvo za kmetijstvo pod vodstvom novega ministra Janeza Ciglerja Kralja iz vrst NSi, ker da naj vsebinsko ne bi bil skladen s programom aktualne vlade. Po informacijah Dnevnika naj bi sledila objava novega razpisa z novimi temami.

Odločitev glede razveljavitve razpisa je sprožila ogorčenje med raziskovalci s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki so več tednov oz. tudi več mesecev intenzivno pripravljali projekte za prijavo na javni razpis za njihovo sofinanciranje, navaja Dnevnik. Po pojasnilih njihovih sogovornikov je takšna poteza neresna, neodgovorna in nespoštljiva do dela desetin raziskovalcev, ki so se intenzivno pripravljali nanj. Kot so pojasnili, za razveljavitev razpisa sploh ne bi vedeli, če ne bi spremljali spletne strani Arisa, saj prijavljenih raziskovalnih institucij o tem ni nihče obvestil.

Direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije Nike Kranjc je za Dnevnik potrdila, da so se prijavili na vse štiri razpisane gozdarske teme. "Kolikor vem, se v zadnjih tridesetih letih še ni zgodilo, da bi takšen razpis preklicali, zato me je to zelo presenetilo. Da je razpis preklican, smo včeraj okoli dvanajstih opazili na spletni strani Arisa. Nihče nas ni obvestil o tem," je pojasnila za Dnevnik.