Tomc predlaga Grimsu, naj odstopi kot poslanec, da zaščiti interese SDS

BRUSELJ, LJUBLJANA > Pred sredinim sestankom 185-članske politične skupine EPP, na katerem bodo odločali o predlogu izključitve poslanca Grimsa, se je v ponedeljek v Ljubljani sešel izvršilni odbor SDS. Na njem naj bi Romana Tomc predlagala, da Grims odstopi kot evropski poslanec.

Kot je danes v izjavi za slovenske medije sporočila Tomc, je Grimsu predlagala odstop "z namenom zaščite interesov SDS. V primeru izključitve bi SDS namreč izgubila poslanca, kar bi bila za stranko velika škoda".

Ponovno je obžalovala, da so stvari pripeljale do predloga za izključitev Grimsa iz skupine EPP. Poudarila je, da je poslanca na predsedstvu in na skupnih sestankih politične skupine večkrat zagovarjala ter zaščitila, "kar lahko potrdijo vsi prisotni".

"Kakršnakoli bo odločitev skupine EPP, to ne vpliva na odnos EPP do SDS, kar je danes jasno povedal tudi Manfred Weber," je v izjavi še navedla vodja nacionalne delegacije SDS Tomc, ki je sicer tudi ena od podpredsednic skupine EPP v Evropskem parlamentu.

Vodja politične skupine EPP Manfred Weber je pred tem danes pohvalil prispevek SDS znotraj EPP. Kot je dejal, so veseli, da je stranka del njihove politične družine. Razlogov za morebitno izključitev Grimsa sicer ni želel komentirati. Kot je dejal, gre za "notranjo zadevo" EPP.

Predsedstvo EPP, ki ji pripada tudi SDS, je izključitev Branka Grimsa iz skupine uradno potrdilo že prejšnji teden, v sredo pa bo o tem na tajnem glasovanju odločala še celotna politična skupina EPP. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Grims je sicer v četrtkovem odzivu na družbenih omrežjih je zapisal, da glede na omenjeni predlog odločitve "očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe".