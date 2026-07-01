Umrl je nekdanji minister za okolje in prostor Miha Jazbinšek

LJUBLJANA > Rodil se je 4. novembra 1941. Študiral je arhitekturo. Začel je kot oblikovalec, nadaljeval kot projektant, urbanistični načrtovalec, prostorski in družbeno-razvojni planer, direktor lokalnega urbanističnega zavoda in kasneje minister, je zapisano na njegovi spletni strani.

V prvi, drugi ter tretji vladi po prvih večstrankarskih volitvah, med drugim v Demosovi vladi, je bil minister za okolje in prostor iz kvote Zelenih Slovenije. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnemu ministru je pogosto neformalno poimenovan stanovanjski zakon iz leta 1991, t. i. Jazbinškov zakon.

Zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih hišah in stanovanj v družbeni lasti je poleg sistemskega urejanja področja vseboval tudi načine in pogoje za privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat v družbeni lasti.

Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili do tedaj imetniki stanovanjske pravice, so medtem spomnili pri Slovenskih novicah.

Jazbinšek je bil tudi dolgoletni mestni svetnik Mestne občine Ljubljana in večkratni kandidat za župana Ljubljane. Znan je bil kot oster kritik prostorske in drugih politik ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Pogreb bo na ljubljanskih Žalah v ponedeljek, še poroča Info 360.