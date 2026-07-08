Upravno sodišče zavrnilo tožbo AAG glede odstrela medvedov

LJUBLJANA > Upravno sodišče je 7. julija lani zadržalo odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je tedanje ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja lani. Upravni spor je sprožila okoljevarstvena organizacija AAG.

Upravno sodišče je tedaj presodilo, da je tožnik izkazal težko popravljivo škodo, ki bi nastala, če bi izvedli odstrel, in potrebo po izdaji začasne odredbe. Tako je izvajanje dovoljenja odložilo do pravnomočne odločbe v tem upravnem sporu.

Kot poroča portal 24ur, pa je upravno sodišče 12. junija letos tožbo AAG zavrnilo. Na novembrski obravnavi je nato AAG po navedbah portala izpodbijal strokovne podlage za izdajo dovoljenja ter zahteval izločitev sodnice in predložitev dodatnih dokazov, vendar je sodišče vse njihove predloge zavrnilo.

Z zavrnitvijo tožbe je po poročanju portala zaključen upravni spor, zaradi katerega je bilo izvajanje dovoljenja za odstrel začasno zadržano, zato se lahko dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov znova začne izvajati.

Ministrstvo je konec maja lani veljavnost dovoljenja za izvajanje odstrela 206 medvedov iz narave podaljšalo do konca leta 2026. Ob tem je pojasnilo, da je ta odstrel predlagalo na podlagi mnenja strokovnjakov iz zavodov za gozdove in za varstvo narave, ki so upoštevali podatke o številčnosti rjavega medveda iz letošnje študije.

V nevladnih organizacijah AAG in Društvu za dobrobit živali Anima so tedaj pozvali k ustavitvi izvajanja dovoljenja. "Gre za znanstveno neutemeljeno, trajnostno sporno in nevzdržno prakso, ki zavaja javnost in služi interesom, ki z ohranjanjem naravne dediščine nimajo nič skupnega," so tedaj zapisali v AAG.