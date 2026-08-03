V avgustu deset novih začasnih načelnikov upravnih enot

LJUBLJANA • Načelnika Upravne enote (UE) Ljubljana Marka Grujičića je kot v. d. nasledil Sven Engelsberger, načelnico UE Maribor Niko Pozeb Kolenc pa Željko Vogrin.

Na mestu načelnika UE Novo mesto je Matejo Sotler Štor kot v. d. nasledila Eva Filej Rudman. Načelnika UE Grosuplje Bojana Banfija je kot v. d. nasledil Matjaž Emeršič. V Kamniku je vodenje UE kot v. d. od Primoža Bučana prevzel Aljaž Žumer. Klavdija Uršič pa je na UE Tolmin kot v. d. nasledila Matjaža Kosa.

Kot so danes sporočili z ministrstva, je na UE Ptuj Metoda Graha nasledil Mirko Šimenko, na UE Škofja Loka je Iztoka Hostnika, ki je prevzel vodenje UE Radovljica, nasledil Bučan, ki je prej vodil UE Kamnik. Hostnik pa je kot v. d. prevzel vodenje UE Radovljica. V Kopru bo UE kot v. d. od 15. avgusta vodila Tina Korenika namesto Nataše Likar.

Trije razrešeni načelniki so bili imenovani za v. d. načelnika na drugi upravni enoti (gre za t. i. rotacije, ki so predvidene s koalicijsko pogodbo), ostalim pa je bilo ponujeno nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave za določen oziroma nedoločen čas, odvisno od statusa oziroma delovnega razmerja pred nastopom uradniškega položaja. Pri sprejemanju odločitve o razrešitvi so bila upoštevana spoznanja in ugotovitve po opravljenih razgovorih, podatki o zaostankih in podatki o delovanju upravnih enot.

Na ministrstvu so še pojasnili, da je cilj dvig učinkovitosti dela na upravnih enotah ter njihova večja dostopnost oziroma odprtost za ljudi in podjetja. V Sloveniji je sicer 58 upravnih enot.

V. d. načelnikov so imenovani do imenovanja novega načelnika oz. načelnice, vendar največ za šest mesecev.

Ob tem so spomnili, da zakon o javnih uslužbencih v 5. odstavku 92. člena določa, da lahko funkcionar, pristojen za imenovanje, v enem letu od nastopa funkcije z odločbo razreši generalnega direktorja v ministrstvu, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti oziroma tajnika občine.

Pri tem ministru razrešitve ni treba posebej obrazložiti. Po preteku tega obdobja ga lahko razreši le na podlagi zakonsko določenih krivdnih razlogov, kot so hujše kršitve delovnih obveznosti ali neizpolnjevanje nalog.