V Kopru v nedeljo izmerili temperaturni rekord

Te dni se je tudi morje ogrelo na dobrih 28 stopinj Celzija.

KOPER • Medtem ko je bila temperatura v nedeljo v večjem delu države za kakšno stopinjo nižja kot dan prej, je bilo na Primorskem zaradi nočne burje že v jutranjih urah zelo vroče. Burja je pihala tudi dopoldan, 40,1 stopinje Celzija so na Markovcu izmerili med 12. in 13. uro, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Anže Medved. Zgodaj popoldan pa je zapihal maestral in se je temperatura spustila na 36,5 stopinje Celzija.

Dosedanji absolutni temperaturni rekord za merilno mesto Markovec je bil postavljen 5. avgusta 2017 pri 38,8 stopinje Celzija, je na družbenem omrežju facebook sporočil Arso.

Rekord tudi na Jezerskem

Temperaturni rekord je padel tudi na Jezerskem, kjer so na Arsu v nedeljo popoldne izmerili 34,3 stopinje Celzija. Absolutni temperaturni rekord za ta kraj je bil pred tem izmerjen 3. avgusta 2013 pri 33,4 stopinje Celzija.

Dežurni meteorolog na Arsu Medved je pojasnil, da se vročinski val zdaj seli proti vzhodu države, kjer bi lahko v prihodnjih dneh izmerili nove krajevne rekorde.

Danes od 33 do 39 stopinj Celzija

Arso za danes napoveduje najvišje dnevne temperature od 33 do 39 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih, kjer velja rdeče opozorilo, za preostali del države pa je Arso zaradi visokih temperatur izdal oranžno opozorilo.

Za torek, sredo in četrtek pa je Arso zaradi visokih temperatur rdeče opozorilo izdal za vso Slovenijo z izjemo severozahodnega dela.