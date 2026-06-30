V Levici k odstopu pozvali tudi Stevanovića

"Boris Mijič očitno nima težav iskati novih delavcev. Ima pa velike težave izplačati plače in prispevke številnim delavcem, ki jih je izkoriščal v svojem podjetju," so zapisali v Levici.

Odgovoren delodajalec po njihovih navedbah najprej poravna dolgove do svojih zaposlenih, upnikov in do države. "Poslanec Boris Mijič pa je za seboj pustil neporavnane obveznosti in izkoriščene delavce, hkrati pa objavlja nove oglase za zaposlitev in ponuja visoka plačila, medtem ko po navedbah medijev še naprej izigrava zakonodajo in svojo dejavnost še naprej opravlja prek ženinega podjetja," so izpostavili.

Portal Necenzurirano je namreč danes objavil, da Mijič, čigar podjetje Progros delavcem in državi že več kot leto dni dolguje več deset tisoč evrov, na trgu išče nove delavce in jim obljublja visoke plače.

Na zavodu za zaposlovanje so se tako v zadnjih dneh po navedbah portala pojavili trije oglasi za zaposlitev skupaj 25 delavcev za slikopleskarska, fasaderska in druga gradbena dela. Kandidatom, ki ne potrebujejo nobenih izkušenj ali izobrazbe, je za 40-urni delovnik obljubljena bruto plača v višini 3500 evrov.

Ko so na Necenzurirano poklicali kontaktno osebo z imenom Boris, ki je navedena na vseh treh oglasih, se jim je oglasil Mijič. V krajšem pogovoru jim je pojasnil, da je oglase za nove zaposlitve objavila njegova soproga. Ta je sredi lanskega leta, ko je Mijičevo podjetje Progros zašlo v finančne težave in prenehalo z delovanjem, postala samostojna podjetnica in spremenila dejavnost iz kozmetične v gradbeno, so spomnili na portalu.

"Takšna je očitno predstava stranke Resni.ca o odgovornem podjetništvu in odnosu do delavcev," ob tej objavi ugotavljajo v Levici. Še bolj problematično pa se jim zdi ravnanje predsednika DZ in stranke Resnica Stevanovića. "Namesto da bi od svojega poslanca zahteval odgovornost, ga že tedne brani in napada vse, ki razkrivajo nepravilnosti in nova dejstva o Mijičevem ravnanju," so navedli.

Afera Mijič po njihovem prepričanju odpira vprašanje politične integritete poslancev stranke Resnica. "Mijič, ki ga bremenijo resni očitki o neplačanih plačah, prispevkih in drugih postopkih, ne more biti poslanec. Še manj pa ga lahko predsednik DZ in stranke, ki se razglaša za borko proti korupciji, brezpogojno ščiti," so zapisali.

Predsednik DZ bi moral biti namreč, kot so poudarili, prvi varuh integritete najvišjega zakonodajnega organa, ne pa politični zaščitnik poslanca, ki ga spremljajo tako resni očitki. "Če Zoran Stevanović ni sposoben od svojega poslanca zahtevati politične odgovornosti, naj jo prevzame sam in odstopi s funkcije predsednika državnega zbora," so sklenili.