V Luki Koper Furs zadržal pošiljko nekaj več kot 25 ton odpadnih elektromotorjev

Med obravnavanimi primeri so med drugim v Luki Koper zadržali pošiljko 25.260 kilogramov odpadnih elektromotorjev, ki so bili sicer prijavljeni kot odpadne kovine.

SLOVENIJA > Kot je objavila finančna uprava, z nadzorom čezmejnega prometa blaga odkrivajo in preprečujejo nezakonite pošiljke odpadkov, ki lahko pomenijo tveganje za okolje, zdravje ljudi in pošteno konkurenco.

Nadzor zajema preverjanje spremljajoče dokumentacije in po potrebi tudi fizični pregled pošiljke. Uslužbenci uprave pri tem preverjajo, ali blago v pošiljki ustreza podatkom v predloženi dokumentaciji. Ob sumu nepravilnosti se glede nadaljnjega ravnanja posvetujejo s pristojnim Inšpektoratom RS za okolje in prostor.

Lani zadržali 28 nezakonitih pošiljk odpadkov, težkih več kot 625 ton

Lani so tako obravnavali in zadržali 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini 626.540 kilogramov. Med obravnavanimi primeri so med drugim v Luki Koper zadržali pošiljko 25.260 kilogramov odpadnih elektromotorjev, ki so bili sicer prijavljeni kot odpadne kovine. Po pojasnilih uprave je bila pošiljka namenjena v Pakistan, kjer je uvoz tovrstnih odpadkov prepovedan.

V drugem primeru so odkrili 18.494 kilogramov zdrobljenih tiskanih vezij. Pošiljka ni bila prijavljena vsem pristojnim organom, zanjo pa tudi ni bilo pridobljeno predpisano soglasje.

Finančna uprava je obravnavala tudi pošiljko 26.640 kilogramov rabljenih oblačil, namenjenih v Tunizijo. Blago je bilo prijavljeno kot odpadni tekstil, namenjen predelavi, vendar organizator pošiljke ni izpolnjeval predpisanih pogojev.

Lani so sicer pristojni skupno opravili 1009 pregledov glede ustreznosti pošiljk odpadkov, pri tem pa je bilo začasno zadržanih 52 pošiljk.

"Nezakonita trgovina z odpadki je globalni izziv"

Glede na podatke, ki jih je objavil Furs, je zaznati trend naraščanja števila začasno zadržanih in tudi nelegalnih pošiljk odpadkov v zadnjih treh letih. Predlani so začasno zadržali 35, leta 2023 pa 18 pošiljk. Nelegalnih pošiljk odpadkov je bilo medtem predlani 25, leta 2023 pa osem.

"Nezakonita trgovina z odpadki je globalni izziv, zato Furs aktivno sodeluje tudi v mednarodnih operativnih akcijah. Ena najpomembnejših je operacija Demeter, ki pod okriljem Svetovne carinske organizacije združuje carinske uprave z vsega sveta pri odkrivanju in preprečevanju nezakonitega čezmejnega prometa odpadkov," so še poudarili v finančni upravi.