V novem mandatu tudi večje plače za poslance in ministre

LJUBLJANA • Z novim mandatom so se, zaradi v povolilni čas odložene reforme funkcionarskih plač, prejemki politikov vidno izboljšali. Sploh predsedniku vlade Janezu Janši se godi bistveno bolje kot zadnja štiri leta v poslanskih klopeh, ko je bil poslanec brez funkcij, ki prinesejo pribitke k plači. Še aprila je bil pri nekaj čez 5000 evrov bruto, sredi julija pa je Janša dobil prvo polno premiersko plačo (izvoljen je bil konec maja, njegov ministrski zbor 4. junija). Njegov junijski zaslužek: 8070,13 evra bruto. Za isti mesec je prejšnji predsednik vlade Robert Golob, zdaj poslanec Svobode, dobil kombinirano: 1249,67 evra bruto za zadnje štiri dni na čelu vlade in 4547,63 evra bruto nepolne osnovne poslanske plače. Za primerjavo: Golob je maja, zadnji polni mesec na premierskem položaju, imel 6872,40 evra bruto plače.

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