V SD in Svobodi kritični po kazenski ovadbi Fajon

LJUBLJANA > SDS je mobilizirala zunanje ministrstvo in sprožila politično kampanjo z enim samim ciljem - preprečiti imenovanje Fajon ter jo osebno diskreditirati, so se v SD odzvali na informacijo, da je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve proti nekdanji zunanji ministrici Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokelj vložilo kazensko ovadbo.

V SD menijo, da gre za zelo nevarno prakso - uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. "Če lahko vladajoča politika državne institucije uporabi za diskreditacijo posameznice, potem mora biti v skrbeh vsakdo, ki si drzne nasprotovati politiki SDS. Danes je tarča Tanja Fajon, jutri je lahko kdorkoli," so dodali.

Pri tem so med drugim navedli, da je Fajon kot zunanja ministrica dosledno pozivala h končanju morije nedolžnih ljudi in otrok, spregovorila zoper izraelsko vlado in zahtevala, da prevzame odgovornost za vojno v Gazi. "Prav takšna zunanja politika in prav takšna stališča so danes del političnega obračunavanja," so opozorili.

"Jasno je tudi, da gre za obračun preko vseh trupel," so navedli v SD in dodali: "Slovenija od tega nima ničesar, zadovoljen je lahko le predsednik vlade Janez Janša, ki osebni revanšizem postavlja nad državni interes."

Predsednik Svobode Golob je medtem izpostavil, da bi položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel za Slovenijo predstavljal najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. "Zato je toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na tako pomemben položaj," je dejal.

"Kazenske ovadbe in podobne poteze tega dejstva ne morejo spremeniti. So predvsem poskus preusmerjanja pozornosti od škode, ki je bila s takšnim ravnanjem povzročena ugledu Slovenije na mednarodnem diplomatskem parketu," je še dodal.

Zunanje ministrstvo v ovadbi, ki jo je poslalo na specializirano državno tožilstvo, Fajon in Žvokelj očita sum zlorabe položaja. Po mnenju ministrstva je veljavnost imenovanja vprašljiva zato, ker vlada ni odločala o kandidaturi.

Golob je danes na vprašanje STA ponovil, da "skrbnik postopka je Bruselj". Nekdanji premier je že minuli teden poudaril, da izbira posebnega predstavnika EU ni stvar Ljubljane, temveč Bruslja. "Postopek vodi evropska zunanja služba, odločajo države članice. Slovenija v njem nima posebne vloge in si je ne lasti. Mi se z njim ne ukvarjamo," je takrat zapisal.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je nedavno nominacijo Fajon preklicala, potem ko jo je aktualni zunanji minister Tone Kajzer obvestil, da izbirni postopek po oceni zunanjega ministrstva ni potekal v skladu z načeli integritete in preglednosti ter da Fajon ne uživa podpore slovenske vlade.

Na mesto posebne predstavnice za Sahel je bila nato imenovana Danka Nygaard Markussen.