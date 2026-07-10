V večjem delu Slovenije se sušne razmere zaostrujejo

LJUBLJANA • V zadnjih 30 dneh je bilo po Sloveniji precej manj padavin, kot je glede na dolgoletno povprečje običajno za ta čas leta. Padavine so bile prostorsko zelo neenakomerno razporejene. Visoke temperature in sončno vreme so dodatno povečali izhlapevanje vode iz tal in rastlin. Povsod po državi je količina izhlapele vode presegla količino prejetih padavin. Izjemno sušne razmere so v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. Posebnost predstavljajo Ljubljana z okolico, Notranjska in Goriška, kjer so izjemno sušne razmere prisotne le v posameznih delih regij. To pripisujejo neenakomerni prostorski razporeditvi padavin v obravnavanem obdobju.

Zelo sušne razmere Arso beleži tudi na Koroškem, v Podravju, Pomurju, na Bovškem, v Zgornjesavski dolini ter ponekod v osrednji Sloveniji, kjer se razmere hitro slabšajo. Zmerno sušne razmere so prisotne na Gorenjskem in Savinjskem. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme.

Posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato pričakujemo nadaljnje zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodnobilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Arso podatke v orodju Sušomer posodablja vsak četrtek. Prebivalcem svetujejo, da spremljajo razmere in stanje tal na svojem območju, saj so lahko lokalne razlike precej velike.