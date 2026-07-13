Varna kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem še ne bo v celoti zaživela

BLED • Čeprav je moč pričakovati, da bo nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem pravi magnet za kolesarje, pa na blejski občini predvsem manj izkušenim kolesarjem, družinam z otroki in rekreativnim skupinam priporočajo, naj zaradi obvoza po državni regionalni cesti v času zapore ceste Bohinjska Bela-Obrne, ki je načrtovana do konca avgusta, izberejo druge kolesarske poti.

Kolesarska povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico večinoma poteka po novozgrajeni kolesarski stezi, ki je ločena od prometne regionalne ceste. Le skozi Bohinjsko Belo ni zgrajene ločene kolesarske povezave in ta poteka po lokalni cesti. Prav ta cesta, ki predstavlja dostop do novozgrajene kolesarske steze, je trenutno zaprta zaradi sanacije plazu, ki se je sprožil v vodni ujmi avgusta 2023.

Odprtje kolesarske steze zasenčila sanacija plazu

Naključje je hotelo, da se je občina lotila sanacije plazu ravno v času, ko bo vendarle stekel promet po novi kolesarski stezi od Obern skozi Sotesko do Bohinjske Bistrice. Uradno odprtje dolgo pričakovane kolesarske steze, pri gradnji katere so se od leta 2022 soočali s številnimi zapleti, bo to sredo.

Blejski župan Anton Mežan je pojasnil, da bi se sanacije plazu lotili že prej, vendar niso imeli potrditve projekta na strani državne tehnične pisarne. Potrditev so prejeli letošnjega aprila, hkrati s tem pa tudi rok, po katerem morajo biti gradbena dela septembra zaključena. "To pomeni, da moramo delati prav v poletnem času, saj sicer ne bi morali črpati 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev, odobrenih za ta projekt, kar bi bilo izredno neodgovorno," je izpostavil župan.

Želeli so si, da bi dela izvajali na način, da bi bila cesta delno odprta in promet urejen izmenično enosmerno, vendar se je izkazalo, da to ni mogoče. "Ko potekajo dela in je na cesti tovornjak enostavno ni prostora, da bi lahko šel kdo varno mimo tovornjaka. Lahko se kaj prikotali na cesto in vsak pešec ali kolesar, ki bi šel mimo, bi bil ogrožen," je pojasnil Mežan.

Več prometa na regionalni cesti, občina poziva k strpnosti

"Vem pa, da je zoprno, da se morajo kolesarji še naslednja dva meseca voziti po državni regionalni cesti," je izpostavil. Z odprtjem nove kolesarske steze bi namreč lahko kolesarje med Bledom in Bohinjskem končno vendarle v celoti umaknili od nevarne in prometne regionalne ceste, po kateri se vozijo že desetletja.

Na blejski občini ob zapori lokalne ceste med Bohinjsko Belo in Obrnami opozarjajo, da bo na regionalni cesti prometa več kot običajno. Zato kolesarje prosijo za dodatno previdnost, voznike pa za strpnost. "Kolesarje prosimo, da ne vozijo v dolgih kolonah, da se držijo roba cestišča in upoštevajo prometne predpise ter varnostne smernice za vožnjo po cesti," so pozvali.