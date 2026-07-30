Več kot 22.000 zavarovancev od Zpiza prejelo informacije o pričakovanem datumu in višini pokojnine

Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v letu 2025 dopolnili 58 let.

Zaradi sprememb pokojninske zakonodaje, ki jih je prinesla novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se uporablja od 1. januarja 2026, zavod v letu 2025 teh informacij ni pošiljal. O tem so bili vsi zavarovanci pisno obveščeni. Spremembe namreč vplivajo na več ključnih dejavnikov, tako na datum priznanja pravice do pokojnine kot tudi na samo odmero pokojnine (starostna meja, odmerni odstotek in izračun pokojninske osnove).

Manj kot 200 zavarovancem informacij še niso posredovali, zaradi potrebe po dodatnem urejanju njihovih podatkov v okviru matične evidence. Tudi ti bodo sicer informacijo prejeli v najkrajšem možnem času.

Zavarovancem, ki so oziroma bodo letos dopolnili 58 let starosti (rojeni leta 1968), pa bodo informacije posredovali najkasneje oktobra letos, so navedli.

Zavod ob tem nadaljuje razvoj osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja, ki je zavarovancem na voljo v okviru elektronskih storitev Zpiza. S tem bodo posameznikom na voljo tudi scenariji upoštevanja različnih osebnih okoliščin ter ugodnejšega vrednotenja dobe. Kalkulator sicer že deluje, vendar funkcionalnost izbire osebnih okoliščin ter ugodnejšega vrednotenja dobe še nista zagotovljeni.

Ker je izračun pogojev za upokojitev in višine pokojnine po novi zakonodaji vsebinsko in tehnično bistveno zahtevnejši, nadgradnja kalkulatorja zahteva več časa, kot so na Zpizu sprva predvideli. Nova zakonodaja namreč omogoča več možnih izračunov, kar zahteva dodatne prilagoditve informacijskega okolja, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Hkrati so dodali, da si prizadevajo zavarovancem zagotavljati pravočasne, razumljive in zanesljive informacije o njihovih pravicah, zato aktivnosti usmerjajo v čimprejšnjo polno delovanje te elektronske storitve.