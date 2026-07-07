Velika požarna ogroženost okolja na območju celotne države

SLOVENIJA > V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, poziva uprava.

Po napovedih Agencije RS za okolje bodo tudi v naslednjih dneh temperature dosegle ali presegle 30 stopinj Celzija. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta.