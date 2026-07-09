Visokošolski sindikat Ciglerju Kralju zaradi razveljavitve razpisa očita diskreditiranje znanosti

LJUBLJANA • "Tisoče ur dela raziskovalcev na pripravi prijav je šlo v nič. O preklicu razpisa so izvedeli na spletni strani agencije in na socialnih omrežjih," so v današnjem sporočilu za javnost navedli v sindikatu. Čeprav se je minister zaradi prepoznega komuniciranja nato opravičil in obljubil objavo novega razpisa, ni umaknil svoje teze, da naj bi bile raziskovalne teme na področju dobrobiti živali nelegitimne, temveč jo je dodatno branil, so izpostavili.

"S tem je napovedal, da novi razpis ne bo omogočal ponovne prijave raziskovalnih projektov na področju dobrobiti živali in bo pripravljalno delo teh raziskovalcev zavrženo," so opozorili. Kot "največji škandal v tej zgodbi" so izpostavili to, da se je minister "postavil na položaj razsodnika, katere znanstvene teme so legitimne in katere so psevdoznanost".

To je po njihovih besedah storil kljub temu, da na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane nima nikakršnih referenc. "Spozna se samo na politično obrt in na politična zavezništva z določenimi interesnimi skupinami na svojih resornih področjih. Zaradi njihovega interesa, da bi odložili dodatne stroške, ki jih bodo v prihodnje zahtevali manj mučilni postopki pri reji živali, ko bodo določeni kot standard, je prepovedal raziskovanje in razvoj teh postopkov. Še več, to raziskovanje in razvoj je tudi na splošno diskreditiral kot 'aktivizem', torej kot ideologijo," so zapisali.

Po njihovih besedah je nesprejemljivo, da ministri določajo, kaj v polju znanosti je relevantno in verodostojno ter kaj je psevdoznanost. "O tem lahko sodi samo znanstvena skupnost po svojih recenzijskih postopkih. Politično blatenje znanosti je samo po sebi nedopustno," so prepričani. Edini korekten način za saniranje posledic preklica razpisa je po njihovem mnenju razveljavitev preklica. Nato naj pristojni ocenijo prispele vloge in na tej podlagi razdelijo razpisna sredstva po razpisnih kriterijih, so dodali.

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) je namreč prejšnji torek na zahtevo Ciglerja Kralja dve uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu. To je sprožilo val kritik. Minister je nato pojasnil, da je razpis ustavil "zaradi aktivizmov v njegovi vsebini". Napovedal je, da ga bodo znova objavili. Glavni cilj preklicanega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani je bil izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru 20 razpisanih tem, ki bi bile podpora sektorju pri razvoju usmeritev kmetijske politike na posameznih področjih javnega interesa. Za sofinanciranje projektov je bilo letos predvidenih 3,5 milijona evrov, od tega bi milijon prispevala agencija Aris, 2,5 milijona pa ministrstvo za kmetijstvo.