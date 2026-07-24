Vlada posegla v cene goriv

LJUBLJANA > Z namenom ublažitve vpliva visokih cen na gospodinjstva je vlada odločila, da so neosvinčeni 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščena plačila prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 dajatev), so sporočili z ministrstev za infrastrukturo in energetiko ter za okolje in prostor.

S tem se bo po navedbah ministrstev preprečilo izrazito povišanje drobnoprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov.

Kot so izračunali, bo neosvinčeni bencin zaradi obeh ukrepov cenejši za 0,07832 evra/liter, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 0,09130 evra/liter brez DDV. Ob upoštevanju DDV bo drobnoprodajna cena bencina nižja za 0,09555 evra/liter, dizelskega goriva in kurilnega olja pa za 0,11139 evra/liter glede na vsakokrat veljavno drobnoprodajno ceno, izračunano skladno z veljavno metodologijo.

Metodologija določa, da se regulirane cene na servisih izven avtocest in hitrih cest izračunavajo enkrat na teden. Zadnja sprememba je bila v torek, ko se je neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za 6,1 centa, dizel za 13,2 centa in kurilno olje za 14 centov, kar je v javnosti in delu opozicije sprožilo očitke vladi, da ne ukrepa. Naslednja sprememba cen bo prihodnji torek, 28. julija.

Na ministrstvih so še pojasnili, da nabavne cene naftnih derivatov, ki neposredno vplivajo na oblikovanje reguliranih najvišjih dovoljenih drobnoprodajnih cen na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, naraščajo kot posledica vojaškega posredovanja v Iranu.