Vlada prihodnji teden napoveduje rebalans proračuna

LJUBLJANA • Kot je danes ob robu novinarske konference, namenjene predstavitvi osnutka predloga zakona o Nacionalnem demografskem skladu, pojasnil Šircelj, je vlada že na eni od preteklih sej pregledala stanje odhodkov po ministrstvih. "To zdaj dopolnjujemo. Računam, da bomo prihodnji teden na proračunski seji imeli natančnejše izračune in projekcije, ki bodo osnova za rebalans proračuna za leto 2026," je dejal.

Šircelj je ob tem opozoril na velika odstopanja pri odhodkih glede na pretekla leta. Primerjava med prvimi petimi meseci letos in lani po njegovih besedah kaže na enormno povečanje odhodkov v višini 1,5 milijarde evrov. "To ni bila praksa v preteklih letih, tudi ne v tistih letih, ko so bile volitve," je poudaril.

Po podatkih, ki jih je danes objavil fiskalni svet, je državni proračun v prvem letošnjem polletju izkazal 1,2 milijarde evrov primanjkljaja. Polletni primanjkljaj je za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, presegel je tudi polovico načrtovanega primanjkljaja za celo leto (2,1 milijarde evrov). Fiskalni svet je ob tem opozoril na tveganje, da bo celoletni primanjkljaj višji od predvidenega.