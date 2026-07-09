Vlada zamenjala glavnega inšpektorja za šolstvo

Kot so navedli na ministrstvu za izobraževanje, Šink deluje v vzgoji in izobraževanju že več kot 25 let.

Najprej je začel kot srednješolski profesor slovenščine, nadaljeval kot ravnatelj gimnazije in generalni direktor direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, zadnjih 12 let pa dela na šolskem inšpektoratu kot inšpektor za šolstvo, višji svetnik.