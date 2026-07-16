Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej

LJUBLJANA • Andrej Ribič je nadzornemu svetu predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave iz ekonomsko-poslovnih razlogov 2. julija.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je v začetku junija po razkritju informacij o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove Darsove poslovne zgradbe v Ljubljani dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.