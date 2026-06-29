Vročina se počasi poslavlja, ne pa tudi na Primorskem

V noči na četrtek se bo nad večjim delom Slovenije predvidoma prekinil vročinski val, izjema bo Primorska.

SLOVENIJA • V sredo oziroma v noči na četrtek se bo nad večjim delom Slovenije predvidoma prekinil vročinski val, so napovedali na Neurje.si "Izjema bosta Primorska in Goriška, kjer se bo zelo toplo vreme zadržalo nekoliko dlje. Ohladitev bo po dolgotrajnem vročinskem obdobju več kot dobrodošla, žal pa bo prehod hladne fronte spremljalo tudi izrazito burno vremensko dogajanje."

Kot so zapisali, je trenutno še prezgodaj za natančno določitev območij z največjo nevarnostjo. Eden od možnih scenarijev predvideva razvoj prvih močnejših neviht nad Avstrijo, ki bi se nato pomikale proti Sloveniji. "Ni pa izključeno, da se bo ob nekoliko južnejši iniciaciji konvekcije razvoj neviht pričel že nad našo državo. Prav zaradi tega bo razporeditev najintenzivnejšega vremenskega dogajanja še predmet nadaljnjih izračunov. Ne glede na natančno lokacijo razvoja pa trenutni meteorološki modeli nakazujejo, da se lahko v popoldanskem in večernem času ob ugodni sinoptični situaciji ter izrazitem vertikalnem striženju vetra razvijejo močni nevihtni sistemi, tudi supercelične nevihte, ki bodo lahko zajele večji del Slovenije. V večernih urah ni izključeno, da bodo močna neurja s silovitimi sunki vetra dosegla tudi Primorsko in Slovensko Istro," pravijo na Neurje.si.

Pričakujte močna neurja

Če se bodo trenutni izračuni uresničili, lahko v sredo popoldne in zvečer pričakujemo krajevno zelo močna neurja, ki jih bodo lahko spremljali debela toča, siloviti sunki vetra, intenzivni nalivi ter zelo pogosti udari strel.

A še pred tem nas čaka nekaj zelo vročih dni. Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 °C, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 °C.

V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.

V četrtek čez dan se bo povsod zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Nato pa kaže na dokaj stabilno vreme brez hude vročine. Od četrtka naprej bodo popoldanske temperature v notranjosti večinoma med 25 in 30 °C, na Primorskem pa še vedno malo nad 30 °C.